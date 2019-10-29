貿易戰休兵風險性資產回溫 台股基金10月大漲近7%

美中貿易戰達成初步協議，英國硬脫歐危機暫解，市場風險偏好升溫，10 月境外基金呈現股漲債跌，股票型基金平均漲幅 1.2%，其中台股基金漲幅 6.7% 居冠，債券型基金則下跌 0.84%，整體境外基金平均上漲 0.14%。

受美中貿易戰緩解、地緣政治危機降溫影響，市場資金又重回風險性資產懷抱，全球股市 10 月起陸續反彈回溫，連帶讓股票型基金沾光受惠，平均漲幅 1.2%，其中又以台股基金單月平均漲幅 6.77% 漲勢相對強勁，大中華股票也有 2.74% 漲幅。

富蘭克林證券投顧指出，台股 10 月漲勢領先全球股市主要與貿易戰降溫有關，尤其扮演撐盤重任的半導體族群前景回溫，龍頭股台積電的 3 奈米製程可望持續領先，加上 5G 題材點火助攻，帶動大盤指數揚升，進而推升台股基金績效表現。

至於美股部份，因第 3 季財報表現優於預期，支撐市場多頭信心，且經濟數據疲弱，讓市場憧憬聯準會的寬鬆政策，激勵投資人風險偏好回升，推動循環類股表現居前，其中又以生技基金受到大型股財報亮眼激勵，本月上漲 5.62%，漲幅領先所有類股。

受避險需求下滑影響，讓具防禦功能的債券型與公用事業基金績效表現不如預期，其中美公債券型基金單月下跌 1.77%、另類投資型基金下跌 1.79%，於同類型基金中表現居末。

富蘭克林證券投顧指出，部份經濟數據如製造業採購經理人指數放緩，但考量景氣循環已是史上最長的景氣擴張期，整體經濟基本面仍舊健康，且目前市場對於美國經濟的看法已經過度悲觀。

富蘭克林證券投顧表示，目前就業市場及消費力道仍舊穩健，以相對價值來看，公債的評價面昂貴，在各信用債中，美高收益債有著良好的風險及報酬率，而當利率低檔反彈時，高收益債的低存續期間也可以扮演降低利率風險的角色。