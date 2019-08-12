CCL廠聯茂、台光電及騰輝7月營收同登頂 騰輝Q3明朗度高

CCL (銅箔基板) 廠聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 、騰輝 (6672-TW) 陸續公布 7 月營收，各家表現亮眼，並同創歷史新高，其中騰輝在利基型 5G、航太、軍工及醫療等應用齊力推升出貨下，法人估第 3 季營收在旺季效應下，可望突破 14 億元，改寫歷史新高。

騰輝 7 月營收以 4.94 億元創新高，月增 15.19%，年增 8.41%，累計前 7 月營收達 30.58 億元，年減 0.9%。

騰輝第 3 季受惠光電板及鋁基板訂單回籠，訂單回升快速，第 3 季營運可望創新高，獲利也可望同步登峰，至於第 4 季營運而待進一步觀察。

騰輝第 2 季營收 13.14 億元，毛利率為 28.09%，季增 2.41 個百分點，年增 3.57 個百分點，稅後純益為 1.39 億元，年減 10.6%，每股純益為 2 元。

騰輝上半年營收 25.77 億元，毛利率 26.91%，年增 2.87 個百分點，稅後純益 2.09 億元，年增 9.1%，每股純益為 3.12 元。

上半年產品比重的部分，鋁基板占比重 17%、光電板 32%、汽車板 25%、軍工約 4%、軟硬結合板約 4%，其他占 35%。

騰輝為專業銅箔基板、散熱鋁基板及其他特殊材質基板供應商，主攻車載散熱、航太、軍工與軟硬結合板等高階利基型應用市場，公司指出，騰輝專注各種高頻高速材料研發多年，已開發全系利超過 10 種可滿足 5G 各種未來應用產品，其中支援 5G 傳輸筆電用 CCL ，開始進入量產出貨階段，高階基地台、天線等產品使用的高頻低損耗板材，也已通過客戶端認證中，5G 相關產品將成為公司另一主要成長動能。