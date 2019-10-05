聯茂Q3營收首度突破60億元創新高 Q4新產能挹注成長

CCL 廠聯茂 (6213-TW) 第 3 季進入市場需求旺季，今 (5) 日公布 9 月營收仍站穩 20 億元之上，達 20.82 億元；第 3 季營收 63.7 億元，為聯茂成立以來，單季營收首度突破 60 億元大關，並創新高。

聯茂在江西的新產能，10 月中之後將陸續開出，在第 4 季接單仍旺盛下，也將推升營收成長。

聯茂今天公布 2019 年 9 月營收為 20.82 億元，月減 4.17%，年增 16.94%，由於第 3 季的單月營收都維持在 20 億元之上的歷史高檔水準，單季營收以 63.7 億元創新高，季增 6.78%，年增 8.67%，累計前 9 月營收為 176.28 億元，年增率 2.15%。

聯茂 10 月接單仍旺盛，江西新廠 10 月中旬之後將有新產能開出，在首期產能進入滿載生產之後，將可再為聯茂增加 10% 新產能，也使聯茂第 4 季營收還有機會攀登巔峰。

聯茂目前訂單需求仍強勁，成長表現看實際出貨情況而定，近年耕耘網通基地台、伺服器、存儲等產品應用，執行長蔡馨暳率領的團隊積極在中高階材料爭取到不少新進展，躋身一線 PCB 材料供應商。

聯茂上半年財報營收 112.6 億元，毛利率 18.92%，稅後純益為 10.83 億元，每股純益為 3.58 元。