IEA預測：2020年石油產量將面臨供過於求

國際能源署 (IEA) 能源市場和安全主管 於近期表示，由於需求成長疲軟及產量的增加，預計石油市場將在 2020 年面臨供應過剩。
Keisuke Sadamori 表示：「總體而言，2020 年市場將持續供應充裕，除非其他情況發生變化，例如需求復甦且強勁成長，否則可能會供過於求。」
IES 在這份最新報告中，將 2019 年和 2020 年的每日石油需求成長數量削減了 10 萬桶。IEA 指出，預計 2020 年石油需求將以每天 120 萬桶的穩定速度成長。
Keisuke Sadamori 表示，諸如美中貿易衝突、英國脫歐等全球總體經濟問題，都引發了石油市場前景的不確定性。
自一月份以來，OPEC 及包括俄羅斯在內的生產國已經實施了每日減產 120 萬桶的措施，以穩定市場。
然而，今年的石油供應仍受到非 OPEC 成員國 (例如美國) 頁岩油生產的提振。巴西和挪威明年也將生產更多的石油。
與此同時，由於上半年成長疲軟，印度的需求成長低於預期，進而使 2019 年需求減緩。
在 9 月沙特阿美的設施遭到無人機襲擊後，石油產量被迫削減了一半。 並影響了每天近 570 萬桶的原油產量，約佔全球每日石油產量的 5%。
Sadamori 說，雖然在遭襲後，石油的供應安全仍令人擔憂，然而恢復的情形也相當理想，讓沙特阿美的客戶鬆一口氣，也確保了全球石油市場的穩定。