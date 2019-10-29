IEA預測：2020年石油產量將面臨供過於求

國際能源署 (IEA) 能源市場和安全主管 於近期表示，由於需求成長疲軟及產量的增加，預計石油市場將在 2020 年面臨供應過剩。

Keisuke Sadamori 表示：「總體而言，2020 年市場將持續供應充裕，除非其他情況發生變化，例如需求復甦且強勁成長，否則可能會供過於求。」

2020 年石油供給將逐步大於需求 (圖片: IEA)

IES 在這份最新報告中，將 2019 年和 2020 年的每日石油需求成長數量削減了 10 萬桶。IEA 指出，預計 2020 年石油需求將以每天 120 萬桶的穩定速度成長。

Keisuke Sadamori 表示，諸如美中貿易衝突、英國脫歐等全球總體經濟問題，都引發了石油市場前景的不確定性。

自一月份以來，OPEC 及包括俄羅斯在內的生產國已經實施了每日減產 120 萬桶的措施，以穩定市場。

非 OPEC 會員石油供給量預測 (圖片: IEA)

然而，今年的石油供應仍受到非 OPEC 成員國 (例如美國) 頁岩油生產的提振。巴西和挪威明年也將生產更多的石油。

與此同時，由於上半年成長疲軟，印度的需求成長低於預期，進而使 2019 年需求減緩。

在 9 月沙特阿美的設施遭到無人機襲擊後，石油產量被迫削減了一半。 並影響了每天近 570 萬桶的原油產量，約佔全球每日石油產量的 5%。

Sadamori 說，雖然在遭襲後，石油的供應安全仍令人擔憂，然而恢復的情形也相當理想，讓沙特阿美的客戶鬆一口氣，也確保了全球石油市場的穩定。