能源盤後—美庫存可能增加 上週動力消退 原油自一個月高點拉回

週一 (28 日) 交易，石油期貨收低，自上週強勁攀升後登上的近一個月高點拉回。

週一收低也讓美國庫存下降帶來的連 4 日漲勢止步。然而，IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 預期，EIA 本週三可能公布上週 (10/25 止) 庫存增加 50 萬桶。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 85 美分或 1.5%，收每桶 55.81 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 45 美分或 0.7%，收每桶 61.57 美元。

道瓊市場數據指出，WTI 原油最前月契約上週五收在 9 月 24 日以來最高點，上週漲幅 5.2%。Brent 原油最前月契約 上週五收在 9 月 26 日以來最高點，上週漲幅 4.4%。

上週漲勢主要由市場對供應端的擔憂所推動，尤其是看到美國石油產品庫存大降時。上週五油田服務公司 Baker Hughes 公布，當週美國活躍的鑽井平台數量減少 17 個至 696 個，為 2017 年 4 月以降最低水平。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 週一報告指出，美國石油產量成長狀況會決定 OPEC + 的減產規模。OPEC 與其盟國 (主要為俄羅斯) 將決定要延長或終止或調整目前的減產計畫，該計畫將於明年 4 月到期。

「到目前為止，美國鑽井平台活動下降還沒有反映出產量成長下滑，但這可能是早晚的問題。事實已經證明，只有二疊紀盆地 (Permian Basin) 頁岩油產量才有明顯增長，而在巴肯地區(Bakken) 僅有些微成長，其他頁岩油地區如 Eagle Ford 和 Anadarko 的產量都已經下滑。」

中東局勢可望支撐油價

上週末美國川普總統宣布，「美國將世界排名第一的恐怖份子首領繩之以法。」即美軍在敘利亞北部擊殺了 IS 首領巴格達迪。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「這消息讓許多國家提高警覺，擔心後續的報復攻擊。目前還不清楚誰將接任 ISIS 首領，以及他們將如何應對。」

「中東地區仍舊存在地緣政治緊張局勢。」他暗示石油可能找到支撐力。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格持平，收每加侖 1.6728 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 1.9618 美元。

天然氣期貨大幅收高，係因美國多個地區天氣預報寒冷，提升了天然氣的需求預期。