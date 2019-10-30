能源盤後—庫存預期增加 俄國不鬆口減產 原油承壓收低

週二 (29 日) 交易，美國原油期貨價格收低，但脫離盤中低點，係因交易者衡量國內原油庫存預期增加的報告。

API 預計在原油收盤後公布上週庫存報告，可窺探 EIA 週三庫存報告走向。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (10/25 止) 美國原油庫存增加 250 萬桶、汽油庫存下降 250 萬桶、蒸餾油庫存下降 240 萬桶。

Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 表示，仍有一些分析師認為上週原油庫存下降。交易者可能「對原油悲觀，因為煉油廠的運行率低，但如果持續維持低檔，就會讓本來已經很緊繃的汽油和蒸餾油市場更緊繃。」

Flynn 指出，交易者當然也看到一些樂觀情緒，包括貿易談判和脫歐，這些都令市場預期能源需求將維持強勁，且美國出口應可蓬勃發展。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 27 美分或 0.5%，收每桶 55.54 美元，為一週來最低收盤價。盤中低點達 54.61 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格小升 2 美分或 0.03%，收每桶 61.59 美元。盤中低點達 60.66 美元。

除了美國上週原油庫存預計增加以外，俄國能源部副部長 Pavel Sorokin 表明，現在討論俄國與 OPEC 協議中是否有進一步減產計畫還太早了，此消息也是週二原油價格承壓因素。

瑞穗證券美國能源部主管 Robert Yawger 報告指出，「週一早盤，能源試圖跟上 S&P 500，但原油庫存增加使市場承壓，最終抵銷了上週最後三天建立起來的漲勢。」

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