受夠川普大砲？推特改弦易轍 遏制具影響力政要亂放話

推特 (TWTR-US) 週四宣布，將開始標記分類那些違反規定、有霸凌和濫用行為且具高度影響力之政治人物推文。

推特在一篇部落格文章公布該消息後，股價下跌約 1%，全日收低 1.3% 至 34.75 美元。

過去數年一直有批評聲浪質疑推特為何不刪除美國川普總統顯然違規的發文，現在新規定似乎就是回應了此一批評。該規定雖然沒有明指川普，但提到新規定將適用通過驗證、擁有 10 萬名以上追蹤者的政府官員、代表或候選人等。

川普推特頁面

白宮沒有立即回應推特的新政策。

川普週三甫向推特和其他科技巨頭開砲，聲稱他們壓制其訊息與公開評論。川普在《福斯財經網》上表示，「推特做的事情糟透了，他們不讓你把話說出來。」

推特一改過去處理全球領導者推特文的立場，2018 年 1 月時，該公司仍認為不應該阻止公眾取得全球領導者的訊息，即便這些訊息可能有爭議，當時推特表示，「阻止全球領導者發出推特文，或者移除他們具爭議性的推特文，這會隱藏了大眾應該能看到和辯論的重要訊息，這樣做也不會讓該領導人安靜點，但肯定會讓大眾失去對這些言論和行動進行必要討論的機會。」

「我們會以定義的政治背景來檢視領導者的推特文，並相應地執行規定。」此為推特 2018 當年的回應。

但週四推特表示，對於符合新標準的人來說，推特將在推特文上標籤通知，稱其違反推特標準但仍具有公益價值，用戶須先點擊該通知，才能點入查看原始內容，點擊該通知也會出現更多資訊告知「此則文章違反推特關於濫用行為的規定，但推特認為可能具公共利益，因此仍保留可查看的狀態。」

違規推文將以此方式呈現通知（圖片：推特）

推特表示，他們可以藉由標籤此類文章，再用「升級後的演算法」讓受有標籤的文章更難傳播。

根據推特部落格文章，推特的信任、安全、法務、公共政策和地區團隊的員工將負責判定哪篇文章應受到標籤，該團隊評估的因素包括「該違規行為潛在傷害的嚴重性和立即性」，而是否保留該推文將開放大眾問責，以及判斷該文章是否提供了其他地方無法取得的獨特內容脈絡。