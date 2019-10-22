福島核廢料因風災流失 南韓要求日本提出詳細資料

據南韓《中央日報》週二 (22 日) 報導，由於受到日前第 19 號颱風哈吉貝肆虐日本影響，造成日本福島當地裝有放射性廢棄物的太空包流失。為此，日本鄰國的南韓政府，已要求日本駐韓大使館提出相關資料。

南韓核能安全委員會委員長嚴在植於週一 (21 日) 於國會備詢，在面對南韓民主黨議員李鍾杰要求南韓政府作出相關因應對策時，提出了上述回應。

福島核廢因風災流失 南韓要求日本提出詳細資料。(資料照片) (圖片：AFP)

週一 (21 日) 南韓民主黨議員李鍾杰表示：「有兩個颱風將陸續侵襲日本 (其中第 20 號颱風浣熊已減弱為熱帶低壓)，很可能造成更大傷害並預測將造成 (放射性廢棄物) 流失」。對此，南韓核能安全委員會委員長嚴在植回應，他已經向日本駐韓大使館提出要求，要日方提出相關的詳細事項。

而在當時嚴在植也提到了，「在 11 月的日韓中核能安全監管高官會 (TRM) 上，也考慮進行協議」。

另外，南韓民主黨議員金聖洙表示，日本福島核能電廠的汙水排放問題，還有放射性廢棄物的流失問題都必須受到公評，嚴在植回應，由於「日本在土壤汙染的保管上，沒有作出適當管理」同意讓此議題接受公評。

同時嚴在植也提到，南韓有先行加入「核損害補充賠償公約」(Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage，CSC) 的必要。