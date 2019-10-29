【馮冠華專欄】氣氛不俗、繼續看多

10 月 29 日推介 - 萬州國際（288）

1）上日港股市況總結 ：恆指週一造好。指數高開 103 點後，最多曾上升約 338 點，高見 27005 點。但午受滙豐（5）低於預期的業績拖累，升幅有所收窄，最終以 26891 點收盤，上升 224 點。成交金額按日上升約 21% 至 810 億。港股通南下仍是淨流入，金額上升至約 27 億。北上也維持淨流入，金額約人民幣 28 億。藍籌 42 升 5 跌 3 持平。



板塊方面，汽車、汽車零件及經銷商、出口、內航、區塊鏈、手機設備、5G 概念、本地地產及收租、澳門博彩及物管股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至約 14.8%。牛熊證街貨最新比例為 52:48，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 40:60。重貨區方面，熊證上移至 27200-27249，牛證也下移至 26400-26449。恆指期貨夜市收報 27066 點，上升 152 點，高水 175 點。港股 ADR 上升 13 點，相等於恆指 26904 點。

簡評：上證 2 連升並以接近全日高位收盤，反觀港股，恆指曾一度升穿 27000 點，但得而復失，在某程度上是和滙豐業績不濟有關，也不排除是指數在升抵熊證重貨區及心理關口後有獲利回吐。樂觀地看，市場沒有借滙豐的業績而大幅回調，氣氛尚算不錯。大市成交略有好轉，但八百多億也不是有很大的說服力。



南下資金大舉買入美團點評（3690）和小米（1810）是意料中事，兩者的股價衝高後回吐也屬正常，估計消化後仍有力再上行。大市造好而做空比率回升並無不妥，牛熊街貨顯示仍有上行誘因，藍籌亦升多跌少，綜合看，恆指後市應可再試高位。

筆者在昨天早報已指出有多個板塊會有炒作空間，實際情況也大致類同。區塊鏈、出口、內航、澳門博彩及手機設備的造好，都是預計之內。值得注意的，是多隻區塊鏈概念股均呈先高後急回現象，相關公司在美股早段繼續攀升，熱潮不減，但讀者欲參與這等概念股的投機，仍需切記風控。



汽車及相關股的強勢源於長城汽車（2333）的季績，不少大行也紛紛調高目標價。估計板塊短期強勢仍可持續。同樣地，昨天盤前公佈業績的友邦（1299），績後也受分析師繼續看好，騰訊（700）也有轉強跡象，季績（11 月 13 日）將是重要拐點。

筆者不是滙豐的擁護者，對其低於預期的季績也不覺驚㤉。公司警告第 4 季起或出現重大撥備，且指示 2020 年有形股本回報超過 11% 難達標，基本上是一份糟透的報告。紙上看，超過 6.6% 的殖利率有不錯的吸引力，但公司盈利前景存在不少隱憂，如虛擬銀行帶來的挑戰等。未來的派息政策會否改變也是值得商榷，相比下，市場一些高息股如越秀房託（405）、香港電訊（6823）及電訊盈科（8）等看似更穩健。

盤後多間公司公佈季績，筆者對萬州（288）的業績最有好感。一如管理層在中期業績時指出，下半年的經營狀況將會改善。首九月的收入、經營溢利等，全從中報扭跌為升，股價應有不少上升空間。



中興（763）的季績也不俗，雖然全年盈利預測能轉虧為盈屬市場公識，第四季的盈利指引也無特別之處，但在中美貿易戰有所紓緩下，現價亦有吸引力。平安好醫生（1833）的配股消息，或令股價短期受壓，但筆者會視之為買入機會。

2）歐盟領導人週一（28 日）指出，原則上同意將英國脫離歐盟的最後期限延期到 2020 年 1 月 31 日。這意味著英國將不會按原期限在 10 月 31 日脫離歐盟。歐洲委員會主席圖斯科說，這是「彈性延期」，即如果英國與歐盟達成的協議能在明年 1 月 31 日之前在英國議會獲得通過，英國可以在新的最後期限之前脫離歐盟。（BBC 中文網）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週一造好，當中道指上升 133 點或 0.49%，標指和納指則分別上升 0.56% 及 1.01%。十年期債息報 1.846%。美滙指數在 97.74，紐約期油最新報 55.78 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：萬洲國際（288）公佈，截至 9 月底止首三季，生物公允價值調整後盈利 8.74 億元（美元，下同），按年增長 36.99%，每股盈利 5.95 美仙。期內，生物公允價值調整前盈利 8.2 億元，按年升 8.47%。收入 171.93 億元，增 3.67%。（中期業績 ：生物公允價值調整前盈利按年下跌 19%，生物公允價值調整後盈利按年上升 8%）

美團（3690）和小米（1810）昨天首日納入「港股通」，全日分別錄 19.55 億及 5.16 億元淨入，為北水淨入最多首兩隻個股。

中興通訊（763）宣佈，截至 9 月底止第三季業績，歸屬股東淨利潤 26.57 億元（人民幣，下同），按年增長 3.71 倍，每股收益 0.63 元。今年首三季，歸屬股東淨利潤 41.28 億元，去年同期虧損 72.6 億元。營業總收入 642.4 億元，按年增長 9.32%。中興預期 2019 年全年業績扭虧為盈，預計全年歸屬股東淨利潤 43 億至 53 億元，去年同期則虧損 69.84 億元。

平安好醫生（1833）股東之一、前高盛銀行家羅肇華正尋求以每股 55.3 元至 56.85 元，出售 2250 萬股平安好醫生股份，最多套現 12.8 億元，配售價較平安好醫生昨天收市價 58.65 元折讓 3% 至 5.7%。

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