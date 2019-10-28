【馮冠華專欄】估計恆指有望先挑戰27000點

10 月 28 日推介 - 小米集團（1810）

1）上日港股市況總結：恆指週五受壓。受上證早段表現不佳影響，恆指在接近平手開出後迅速下滑，最多曾上跌約 177 點，低見 26621 點。午後上證曾轉跌為升，恆指跌幅也曾一度收窄，但最終只能以 26667 點收盤，下跌 131 點。成交金額按日下跌約 3% 至 671 億。港股通南下轉為淨流入，金額約 4.5 億。北上則維持淨流入，金額約人民幣 15.4 億。藍 23 升 27 跌。



板塊方面，醫藥、內銷食品、石油相關、教育、燃氣、澳門愽彩、新經濟及物管股表現較好。做空方面，佔大市成交又上升至約 13.9%。牛熊證街貨最新比例為 52:48，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 44:56。重貨區方面，熊證仍在 27000-27099，牛證則下移至 26300-26399。恆指期貨夜市收報 26786 點，上升 100 點，高水 119 點。港股 ADR 上升 103 點，相等於恆指 26771 點。

簡評：上週五恆指背馳上證下跌，主要是權重股表現較弱所致。成交雖然仍然低企，但卻有多個板塊造好；特別是醫藥股，主要受內地龍頭恆瑞醫藥優於預期的業績，及習近平強調要加快推進中醫藥現代化、產業化及堅持中西醫並重的言論帶動。



另外，過去數日呈沽壓的新經濟明星股，即美團點評（3690）及平安好醫生（1833）也見回勇；相反，週四強勢的瑞聲（2018）及內銀則回軟，反覆無常盡在不言中。其他指標方面，滬港通南北向均是淨流入，做空比率上升但仍在正常水平，牛熊街貨則仍略偏熊。簡單來說，筆者對恆指再向上行的看法維持不變。

上週五的美股、恆指夜期、ADR 和人民幣離岸價，均因中美貿易談判的正面消息而走強，而香港週未的社運，基本上和過去數週無異，應不會對市場有很大的影響，所以筆者估計恆指今天有望造好。如上證及成交配合，熊證重貨區的 27000-27099 點，更可能會是今天的目標。

消息面上，不乏可供炒作的板塊，如上文提及的醫藥股、中美貿易相關股、人民幣升值受惠股、華為相關股（點 5）澳門博彩股（横琴消息，詳見點 3，擁有橫琴渡假村項目的銀河娛樂（27）可首先留意，其他非愽彩公司在橫琴有項目的，包括麗豐控股（1125）、豐德麗（571）、信德（242）、澳門勵駿（1680）及佳景（703））和在英國有業務的公司。（脫歐或有突破，詳見點 4）但最受關注和吸引投機者的，應是區塊鏈相關公司。筆者在點 2 有較詳盡的說明。

溫馨提示，本週有機會影響大市走勢的事件頗多，包括今天中國四中全會開幕、近日 IPO 超購王亞盛醫藥（6855）掛牌、滙豐（5）的季度業績與及美團點評（3690）及小米（1810）正式納入滬深港通可交易的股份。週三是期貨指數結算日及美國小非農數據。週四早上會有美聯準會議息結果、英國脫歐死線日、中國 10 月 PMI 數據，以及另一熱購 IPO 中手游（302）的上市日子。週五則有澳門 10 月博彩毛收、中國 10 月財新 PMI 數據以及中國 5G 商用正式展開。

2）中央政治局 24 日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。習近平在會上強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中有重要作用，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。消息令比特幣炒上，以及 A 股和在美國上市的中國區塊鏈公司大漲；其中，小米（1810）及金山軟件（3888）有股權的迅雷，股價週五晚暴漲 107.76%。（香港 01）

簡評：區塊鏈相關公司在上週五中美股市瘋炒，平心而論，習近平的言論並沒有甚麼實質的政策指引，熱錢會否如雄安及大灣區等概念一閃即逝？只能說有待觀察。迅雷單日股價的暴漲，某程度上也和股價從高位已暴跌很多有關。（3 美元上市，最高約 27 美元，週五開市價 2.32 美元，收報 4.82 美元）

由於在香港上市的相關公司在上週五表現較平靜，估計今天亦會吸引投機式追捧。大路之選，包括騰訊（700）、小米、金山軟件及金蝶（268），內銀及中移動（941）也有區塊鏈的投資；而其他較少規模及可留意的公司，包括眾安在線（6060）、慧聰集團（2280）、國美（493）、桐成控股（1611）及美圖（1357）等。而反應最快的，要算是雄岸科技（1647），公司在昨晚已發公告表明其投資區塊鏈的大計！

3）第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議 10 月 26 日表決通過澳門特別行政區政府以租賃方式取得橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的使用權，租賃期限自有關區域啟用之日起至 2049 年 12 月 19 日止。租賃期限屆滿，經全國人民代表大會常務委員會決定，可以續期。（經濟日報）

4）歐盟委員會表示，歐盟 27 國已原則上同意英國延期脫歐，但還沒有確定；就英國延期脫歐的必要性達成了全面一致；歐盟大使將在下周初會面，最終敲定協議。（經濟日報）

5）英國傳媒《星期日泰晤士報》報道，首相約翰遜將最快本周決定，批准中國電訊設備商華為，參與英國 5G 網絡建設，但據稱僅限於非核心部分。（經濟日報）

6）美股上日市況總結：美國貿易代表辦公室發表聲明指，貿易代表萊特希澤及財長努欽，與中國國務院副總理劉鶴通電話，美國和中國接近敲定第一階段貿易協議的部分內容，樂觀消息提振大市。美股三大指數週五造好，當中道指上升 152 點或 0.57%，標指和納指則分別上升 0.41% 及 0.7%。標指更在盤中曾創下歷史新高。十年期債息報 1.8%。美滙指數在 97.83，紐約期油最新報 56.63 美元。

7）個股訊息（信報、經濟日報及明報）： 工商銀行（1398）第三季純利按年上升 5.8%，至 837.81 億元（人民幣，下同），好過市場預期的 5%；農業銀行（1288）純利按年上升 6.1% 至 592.26 億元，符合市場預期；交通銀行（3328）純利按年上升 5.23%，至 173.98 億元，略好於市場預期的 5%。

長城汽車（2333）公布第三季業績，汽車平均售價及利潤均穩步上升，汽車總銷量按年增長 12.39%，加上綜合毛利率同比上升 3 個百分點，帶動純利錄得 14 億元（人民幣，下同），按年大增逾 5 倍。不過，首三季累計，純利按年跌 25.7%，錄 29.17 億元。第三季營業收入約 212 億元，按年升 18%；惟首 3 季累計收入僅 625.78 億元，較去年同期跌 6.1%。

8）新股訊息（經濟日報）：超額認購 751 倍的亞盛醫藥（6855）今天主板掛牌。週五暗盤市場收報 52.45 元，較招股價 34.2 元高 53.36%。

外電報道，IP 遊戲發行商中手游（302） 以招股價上限 2.83 元定價，集資約 13 億元。市場消息也指，中手游已獲得超過 500 倍超額認購。

外電引述知情人士透露，新型小家電商 JS 環球生活（1691）擱置在香港 IPO 計劃。

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