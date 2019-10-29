劍指亞馬遜？谷歌與運輸業高層密室會談  參賽最後一英哩

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 上週與內部高層和外部零售商舉行密室會談，討論物流領域的潛在投資和策略。

該會議名稱為「Alphabet 高級物流峰會」，由 Alphabet 研發單位「X」以及近期剝離的基礎設施公司 Sidewalk Infrastructure Partners 主辦，該公司已證實該會議。

知情人士透露，該會議旨在探索電商領域潛在業務模式和投資機會，聚焦物流和履行。

由 SIP 共同創辦人和共同執行長 Brian Barlow 與 Jonathan Winer 主導會議進行，期間他們概述公司考慮的商機，包括「加速訂單履行」和「自動化高級倉儲」等。

公司發言人表示，「我們經常與各行業利益相關者集思廣益，在科技可以在各領域提供創新的解決方案，例如物流領域。」

與會者大多來自 Alphabet 各個團隊，但也有一些外部公司的代表，例如 FedEx (FDX-US)、JD.com (JD-US)、Deliv、Flexe 以及一位沃爾瑪 (WMT-US) 前高階副總裁。

此間正是 Alphabet 試圖拓展數位購物版圖之際，欲與亞馬遜 (AMZN-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 搶食，Alphabet 去年已投資中國第二大電商網站 JD.com 5.5 億美元，今年 3 月起已開始銷售其部分貨品。

數月前，Sidewalk 剝離出來獨立成為一家公司 SIP，但實體仍由 Alphabet 和 Sidewalk Labs 支援。SIP 聚焦擁有、收購和投資技術支持的基礎設施，尤其是都市地區。

Sidewalk Labs 因在多倫多濱水區建造令人矚目且受爭議的新智慧都市而聞名，該公司於 6 月公布這項大計畫，其中還包括打造地下「物流樞紐」。

根據出席者，該會議討論的項目包括預測分析、訂單履行、包裹追蹤、藍牙使用和無人機運送。

討論內容也觸及亞馬遜如何阻礙了網路零售商獲得適當業務價值的能力。

與會者表示，Alphabet 高層對事物分析方面最感興趣，因為這可以協助顧客預測他們可能買或賣哪些產品。該公司可在預測性履行上做剖析 (即藉由預測買賣行為來推測需求)，討論涉及可能使用谷歌的搜尋查詢和關鍵字等大量數據。

與會者還討論了硬體的角色，以及運用無人機交貨的方式。無人機公司 Wing 去年自 Alphabet X 單位剝離獨立出來，上週宣布與 Walgreens 和 FedEx 合作，超越亞馬遜率先推出全美商務零售運輸。Alphabet 去年積極增加運輸投資，可以想見不少將用於交付方面。

該會議其中一張幻燈片標題為：「隨著新公司和新技術浮現，最後一英哩的替代選項激增，我們預期最後一英哩交付方式的競爭市場將浮現廣泛選項。」