〈台灣大攜谷歌〉Google智慧音箱Nest Mini年底登台 台灣大助攻中文語音服務

Google Pixel 4 系列新機由台灣大 (3045-TW) 獨賣外，今 (24) 日再宣布 ，Google 第二代智慧音箱 Nest Mini 年底前也將在台上市，並由台灣大推動中文語音及銷售，另在 5G 應用方面，雙方也將密切交流。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大與 Google 合作緊密，從 2015 年就開始發展帳單代收、旗下音樂串流服務 MyMusic 支援 Google Assistant(Google 助理)、Android 大使專案進駐全台逾 80 家門市等。

林之晨指出，Google 在黑科技、新服務、產品線越來越多元，也具有競爭力，此外，軟硬體具優勢外，近年也不斷加強投資；台灣大則是台灣目前最完整的電信商，包含通路、電商等，雙邊的創意可以互補創造雙贏。

林之晨期許，台灣大能與 Google 一同研發符合台灣人需求的產品，再進一步推廣到全球，不是只接收國外的技術與產品，目前雙方工程師已有初步交流。

5G 合作方面，林之晨透露，目前已在談 5G 合作，且有極大的空間，Google 硬體副總裁彭昱鈞則表示，由於 5G 具有低延遲等特性，未來可以提供更多的服務，也將投注相關開發。