市佔率受擠壓 傳穿戴設備商Fitbit尋求出售

《路透社》引述消息人士指出，在銷售持續下探的衝擊下，近期傳出穿戴設備商 Fitbit (FIT-US) 與投資銀行會面，商討將公司出售的可能性。

受此消息影響，截至上周五 (20 日) 收盤，Fitbit 股價大漲 11.72%，收報 4.10 美元。

Fitbit 股價走勢 (圖：Investing.com)

消息人士指出，Fitbit 已與投資銀行 Qatalyst Partners 聯繫，尋求與可能收購買家會面，並指出 Qatalyst Partners 試圖說服 Fitbit 將延後出售決定，認為它可能吸引像谷歌母公司 Alphabet 等大型企業的興趣。

對此，Fitbit 與 Alphabet 表示不對任何猜測做出評論，Qatalyst Partners 則尚未回應。

除了蘋果 (APPL-US) 與三星 (Samsung) 等製造商在穿戴裝置市場不斷求新求變，創造更大市占率外，中國製造商小米 (Xiaomi) 更以低價策略，搶奪 Fitbit 在健身追蹤市場的市占率。根據 IDC 數據，Fitbit 市佔率自去年第 1 季的 7%，下滑至今年第 1 季的 6%。

2018-2019 年 Q1 全球穿戴設備市場份額 (圖：IDC)

Fitbit 今年上半年推出最新智能手錶 Versa Lite，主打親民價格，當時瞄準平價市場，前景看好，不過隨後於 7 月發布上半年業績表現時，下調 2019 年收益預期。

執行長 James Park 將 Versa Lite 銷售頹勢歸咎於市場定價策略，他認為儘管 Versa Lite 推出廣受好評，但多數消費者仍願意為具備更多功能的智能手錶付出更高價格。