年金改革18%歸零 教職理財掌握兩要點免驚

隨著少子化的現象日益嚴重，教職職缺呈現僧多粥少的情況，加上軍公教年金改革去 (2018) 年 7 月正式上路，18% 優存利率 2021 年起歸零，及調降所得替代率等政策，更加深教職人員的財務壓力。「鉅亨買基金」建議，除了可透過基金產品及配息策略進行理財之外，若能善用基金交易平台進行投資，精省申購費用，教職人員要填補退休後將出現的財務缺口，其實並不難。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台灣的出生率每況愈下，教職職缺不僅隨年遞減，教師也被迫面臨提早退休的問題；而年金改革啟動，18% 優存利率將於 2021 年起正式歸零，加上所得替代率調降，更讓教職人員退休後能夠運用的資金大幅縮水，將影響退休生活品質。因此，要填補退休後的財務缺口，規劃要趁早，建議可從「開源」及「節流」兩個方向雙管齊下，提早幫自己建立持續性的現金流。

所謂的「開源」，即尋找適合的投資商品及方式進行理財規劃。張榮仁認為，由於教職人員沒有太多時間可以緊盯股市，加上對投資市場快速變動的掌握度不高，因此，交由專業經理人投資管理，且相對較能分散投資風險的「基金」是不錯的選擇。另外，若希望能有持續性的現金流，則可以考慮佈局配息型基金。目前基金配息的頻率分為月配、季配、半年配及年配的方式，投資人可考量自身需求，選取適合自己的配息頻率。

至於「節流」部份，則是將基金申購費用有效降低，以提高投資收益。基金申購費用包括「信託保管費」及「申購手續費」，都需由投資人另外負擔。張榮仁表示，基金交易平台的款項收付交由臺灣集保結算所處理，因此，基金交易平台與銀行最大的差異是免收信託保管費，手續費折扣幅度也相對較大。

舉例來說，若以單筆 100 萬元投資 10 年，在不考慮基金淨值對市值的影響下，透過「鉅亨買基金」交易平台的申購成本為 4.5 萬至 6 萬元（申購手續費 0.45~0.60%/ 年、免信託保管費），透過銀行申購成本則需 31 萬元 (申購手續費 2%/ 年、信託保管費 0.2%/ 年)，10 年最多可省下 26.5 萬元，對於領固定薪資的教職人員而言，透過基金交易平台投資基金，可省下不少的投資成本。

由於全球經濟成長開始放緩，各國央行陸續採取降息政策挽救經濟，對於未來的佈局方向，張榮仁認為，目前的投資市場波動較大，加上教職人員個性較保守穩健，建議可以平衡型基金、債券型基金及配息型基金做為投資組合佈局標的，在兼顧收益與風險下，追求更佳的投資收益與現金流。