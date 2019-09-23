中光電湖口不動產出售案遭否決取消 將維持租用

中光電 (5371-TW) 今 (23) 日公告表示，為有效運用集團廠辦資源，年初董事會通過將出售新竹湖口的不動產給台灣揚昕，但經內政部函文回覆，審議結果不予許可，因此取消交易，台灣揚昕將維持租用方式承租土地、建物，中光電表示，此交易案取消，並不影響雙方營運。

中光電指出，為有效運用集團廠辦資源，董事會今年 1 月決議通過，出售位於新竹縣湖口鄉的土地、不動產，交易對象為公司間接持股 100% 的子公司台灣揚昕，交易金額新台幣 1.71 億元，預估處分收益 1.13 億元。

台灣揚昕是中光電全資子公司蘇州揚昕 2018 年 10 月申請設立，向中光電租用此交易案土地、建物，主要業務為研發製造精密光學元件及光學膜，今年 1 月依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「大陸地區人民在台灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法」規定申請取得不動產，惟經內政部審查後，不予通過。

展望下半年，中光電表示，下半年是傳統旺季，對營運展望正向看待，預期影像產品事業群在客戶提前拉貨及季底效應帶動下，出貨將大幅成長，未來將持續布局自動化產線，並以影像識別、人工智慧和雲端加值服務為發展方向，法人表示，隨著客戶拉貨升溫，中光電本季營收可望季增 1 成以上。