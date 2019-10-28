【群益金鼎證券】週權證市場回顧

撰文 / 群益金鼎證券 衍生性商品部

費城半導體、蘋果與特斯拉提供市場動能

在 Intel 銷售、獲利與財測優於預期，帶動股價大漲 8.1%、費城半導體指數盤中高與收盤價均創下紀錄高點、加上蘋果股價的持續墊高與 Tesla 大漲，科技股表現相對表現優勢，台股營造出有利的基礎環境。

台積電讓出指數空間 鴻海、廣達與其他次族群表現搶眼

台積電攻勢暫歇，讓出指數空間，LED、MOSFET、封測、電聲產品與印刷電路等相關族群表現佳，印刷電路板也出現次級輪動。在權證發行標的中，台表科 (6278-TW)、晶電(2448-TW)、鈺太(6679-TW)、致新(8081-TW)、嘉晶(3016-TW)、訊芯 - KY(6451-TW)、康控 - KY(4943-TW)、南電(8046-TW)、力成(6239-TW)、景碩(3189-TW) 與杰力 (5299-TW) 等股價相對表現佳。整體產業觀點，本週汽車類股領先，造紙、食品、電器電纜均領先大盤；電子指數則輪由電腦及週邊設備、其他電子、電子零組件、OTC 半導體，及光電族群相對優。

權證市場量增 投資人買超華新科、可成、美律等認購權證

權證市場週日均量新台幣 29.95 億，較前週略增 0.47 億，主要受週四、週五的部位快速變動所致。台積電 (2330-TW) 雖仍居熱門第 1 位，但成交值與占比均下降，讓出的交易市占主要由鴻海 (2317-TW) 所填補，鴻海成交占比達整體權證市場 3.89%，台表科、康控、嘉聯益 (6153-TW) 與健策 (3653-TW) 等本週交投重要性相對提升。

投資人與週三、四認購權證加碼，皆在週五幾近拋出，認購流通在外張數 367 萬張相對過往偏低；全週認售權證加碼 7.2 萬張, 權利金增持近 0.84 億。認購的加減碼抵銷使得市場多空罕見由認售權證部位主導，但投資人加、減碼行為仍以認購為主要觀察對象。投資人加碼認購權證以華新科 (2492-TW) 的 2,800 萬最多，可成 (2474-TW) 也有 2,000 萬水準，美律 (2439-TW)、杰力與大立光(3008-TW) 在 1,500 萬以上，迅得 (6438-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、全新(2455-TW)、建榮(5340-TW)、昂寶 - KY(4947-TW)、M31(6643- TW) 均達千萬以上水準，900 萬以上的標的另有國巨 (2327- TW)、玉晶光(3406- TW)、超眾(6230-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 與安勤 (3479-TW)。市場減碼認購以鴻海、元大 S&P 原油正 2(00672L-TW) 約當 3,000 萬水準最多，台表科與原相 (3227-TW) 在 2,700 萬以上，嘉聯益、台燿 (4746-TW) 有 2,000 萬，良維 (6290-TW)、台達電(2308-TW)、鈺太、和碩(4938-TW)、智易(3596-TW) 與京鼎 (3413-TW) 在千萬附近水準。認售加碼最多為加權指數的 1,400 萬，燿華 (2367-TW)1,200 萬緊隨其後，聯詠(3034-TW) 的 800 萬居於市場看空第三，認售減碼則以台積電的近 800 萬為多。

市場走高 權證投資人持倉模式改變

在市場逐步托高的過程，權證投資人的持倉行為有待進一步觀察，隔日沖的交易有機會拉長持倉期間，標的價格動能的空間使價差利益與時價值的機會成本相對降低。週末減碼操作型態也可能重新恢復，此交易方式與時間價值遞減無關，而是走高過程中，對消息面的心理擔憂升高，因而於假期前出脫權證部位，猜測大盤回檔或買認售權證作為保險的意願仍會持續。交易工具的選擇上，指數型權證仍相對優質，指數型權證與台指選擇權的相對交易機會值得投資人觀察。

外資加碼族群觀察 標的首重技術面的價格動能

外資在現貨市場的買超行為同樣是市場的重要觀察指標，大盤連 10 買下，買超金額達 863 億，其中鴻海與台積電合計達 321 億。以持續加碼的觀點，穩懋 (3105-TW)、日月光(3711-TW)、力成、國巨、亞德客、南亞(1303-TW)、和碩、中信金(2891-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、上海商銀(5876-TW)、台達電與緯創(3231-TW) 等均為重要加碼標的，但外資加碼在權證市場上的參考性或以趨勢判斷與族群觀察為主，在產業與訊息面外，操作權證主要標的股觀察仍以短期技術面強弱為先。