【群益投顧】台股高檔震盪整理，進入籌碼換手階段

一、盤勢分析

英特爾強勁財報帶動費城半導體指數觸及歷史高點，英特爾不排除 14 奈米產能缺口考慮委外代工，台積電有機會成為最大受惠者，令市場氣氛偏多，台股開高衝鋒，但盤中未過前高，維持高檔震盪整理，利多無法帶動台積電挑戰 300 元大關，使得指數上檔出現壓力。不過，還好盤中壓回呈現量縮，並未出現量能失控現象，進入籌碼換手整理階段，並未改變多頭趨勢的慣性。

二、盤勢預估

英特爾表示訂單目前產能供不應求，甚至可能要委外，激勵股價大漲 8.1%，AMD 高階新品大賣也大漲 3.1%，超微概念股撼訊 (6150)、健策(3653) 今日量增飆上漲停。受貿易戰衝擊的美國半導體大廠業績表現都還能如此強勁，台廠半導體受惠去美化效應，必然成為盤面上的交投重心。

5G 需求爆發將挹注封裝、晶圓測試產業成長，精測 (6510) 領先切入 5G 測試領域，已有券商目標價喊到 1000 元；而低價股部分，切入 IC 測試版的柏承 (6141) 下半年有惠陽廠處分入帳，可以注意補漲行情。至於系統級封裝，鴻海集團的訊芯 - KY(6451)受惠蘋果與 5G 訂單利多，未來業績有想像空間，股價也創下波段高點。中國去美化確定，京元電 (2449) 和矽格 (6257) 都配合華為在中國擴產，明年起 5G 手機、基地台晶片將有顯著營收貢獻，吸引外資提前卡位，同創波段新高。精材 (3374) 受惠蘋果 3D 感測模組晶圓級封裝需求轉強，配合 CMOS 發展趨勢確立，自結 8~9 月獲利 2.69 億元，每股稅後 0.99 元，在法人不斷買超下也創了波段高點，身為台積電子公司享有高本益比的實力。

法說行情題材持續延燒，穩懋 (3105) 股價跳空創下歷史新高，原因就是法說後，第四季展望優於預期，基於毛利率轉佳，多家外資出具買進報告，調升評等及目標價，立刻吸引買盤追價。前幾天開完法說的全新(2455)，業績有不錯的成長力道，股價一度攻上了 130 元。未來到第三季財報完全公布前，進入法說會密集期，尤其留意半導體族群的法說行情。

三、強勢股

電子：

穩懋 (3105)、京元電子 (2449)、精材 (3374)、京鼎 (3413)、健策 (3653)。

非電子：

中化生 (1762)、大學光 (3218)、訊映 (4155)、立凱 - KY(5227)、聯上 (4113)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據