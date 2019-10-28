【日盛投顧】5日線不破 大盤或將創高

◆盤勢分析

1. 大盤自 08/06 低點 10,180 點上漲至 11,347 點共上漲 1,167 點，突破 2018 年高點 11,270 點，創 29 年新高創 29 年新高。週一台股開平高走低震盪，最高點 11,341 點未再創高，最低點 11,295 點守穩 5 日線（11,288 點）、10 日線（11,227 點）、月線（11,078 點）、季線（10,781 點）、半年線（10,725 點）及年線（10,434 點），終場指數上漲 18.90 點，漲幅 0.17%，收在 11,315.02 點，成交金額為 1,130.37 億元，小於 5 日均量（1,310 億元）及 20 日均量（1,303 億元），上攻量能未有效放大，較不利創高。三大法人合計買超 80.64 億元：外資買超 69.40 億元、投信賣超 3.83 億元、自營商買超 15.07 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 11,100 點附近，壓力為 11,450 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（84）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.83%，收在 145.32 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 143 點附近，壓力為 147 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（89）位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

半導體、5G、蘋概、PCB、主機板、車用相對強勢

1. 半導體：IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、3317 尼克森、3438 類比科、6138 茂達等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽將因台積電先進製程而迎來商機，2449 京元電搶食 5G 大餅，3707 漢磊掌握功率半導體市場新顯學氮化鎵，6451 訊芯 - KY、3374 精材受惠蘋果訂單到位，營運第四季續旺，半導體資本支出維持高檔，3413 京鼎、6667 信紘科設備需求夯。

2.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控 3454 晶睿、3356 奇偶等因中美貿易轉單而受惠。

3. 蘋概：蘋果新機銷售優於預期， 2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、2439 美律、6121 新普、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2387 精元等為近期族群指標。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，2367 燿華、2313 華通受惠藍芽耳機需求夯，8021 尖點看好 5G 應用前景，積極推出新品搶市。

5. 主機板：中國領導人習近平暗示加快區塊鏈發展，3515 華擎、2376 技嘉等週一強勢。

6. 車用：中國大陸研擬放寬汽車限購令，4528 江興緞、1319 東陽、1525 江申、6279 胡連、2105 正新、2228 劍麟、9951 皇田、2233 宇隆等有機會受惠。Tesla 上海廠試產進度優於預期，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4528 江興鍛、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿等將相對受惠。

7. 生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯、眼科 3218 大學光等。

8. 金融：基期相對偏低，族群指標包括 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。