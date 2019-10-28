台股盤後－量縮未過前高上漲18點 中小型股撐盤 櫃買指數收最高

美股上週五收高，道瓊工業指數上漲 152.53 點，帶動台股今 (28) 日持續驚驚漲，指數收復 11300 點大關，不過量縮未過前高，終場加權指數上漲 18.9 點、收在 11315.02 點，成交量縮到 1126.21 億元；中小型股相對權值股表現亮麗，推升櫃買指數收最高，且創波段新高。

蘋概三王今天漲跌互見，台積電 ADR 改寫新高，今天股價雖然未能同創歷史新高，不過仍收漲 1 元、0.34%，收在 294.5 元，持續站穩 5 日線。

大立光下跌 20 元、0.46%，由於尾盤賣壓出籠，收今天最低價 4330 元，跌破 5、10 日線糾結區；鴻海也是尾盤賣壓湧出，終場小跌 0.1 元、0.12%，收在 80.1 元，失守 5 日線，回測 80 元整數關卡。

因為台股波段漲幅已高，其餘權值股大多也都陷入修正，日月光投控、聯電、台塑化、亞泥、台泥、台塑、富邦金、中鋼等都走跌。

其中，乙烯、丙烯與丁二烯報價下挫，法人認為，台塑化第 4 季營運不樂觀，股價走跌，台化股價也同步走弱，影響塑膠類股指數滑落，表現相對疲弱。

今日中小型股活跳跳撐盤，盤面焦點落在砷化鎵、光通訊族群，其中，PA 三雄穩懋、全新、宏捷科都待輛開高走高，穩懋狂飆超過 9% 作收，全新也漲逾 4%、宏捷科漲逾 2.6%；光通訊族群部分，隨著 5G 布建加速，前鼎、光環、華星光都強收漲停。

整體來說，台股漲多量縮未過高點，指數上檔出現壓力，維持高檔震盪整理，反映的是本周有 Fed 利率會議，加上 Google、AMD、蘋果等美股重量級科技財報公布，以及台廠法說會等，這些重大國內外大事未出爐前，市場氣氛轉為觀望，不過新台幣續升，且櫃買指數創波段新高，顯示無論外資、內資的資金行情未退燒，台股震盪整理後，還是可望上攻。