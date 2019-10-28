美股早盤 - 美中有望提前簽署部分協議 道瓊漲近200點、標普創歷史新高

週一 (28 日) 美中貿易協議的樂觀情緒和看好聯準會 (Fed) 本週降息，推升投資人對市場表現的信心，週一 (28 日) 道瓊開盤大漲近 200 點，更將標普 500 推升至歷史新高。

美國總統川普週一 (28 日) 表示，預計將會提前與中國簽署部分貿易協議，不過尚未透露具體時間。川普說道：「我們可能提前與中國簽署協議文本內容，作為第一階段協議，而這將會是很重要的內容。」

而從近期協議進展來看，川普的言論暗示著雙方很有可能在下個月的智利亞太經合會 (APEC) 再度召開「川習會」，推升美、中將簽下第一階段貿易協議的樂觀情緒。

英國脱歐進展

歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 稍早宣布，歐盟同意英國提出的脫歐申請，確定將脱歐期限延至 2020 年 1 月 31 日，無協議脫歐的風險稍微緩解，並表示若英國儘早通過脱歐協議，將允許其提前離開歐盟。

此外，目前英國國會正準備對首相強生 (Boris Johnson) 的重新選舉提案進行表決。

截至台北時間週一 (28 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 195.45 點或 0.73%，暫報 27153.51 點

那斯達克上漲 70.89 點或 0.86%，暫報 8314.01 點

標普 500 指數上漲 20.15 點或 0.67%，暫報 3042.70 點

費半指數上漲 21.33 點或 1.29%，暫報 1670 點

台積電 ADR 上漲 0.51% 至每股 51.39 美元

十年期美債殖利率上漲 0.06 至殖利率 1.858%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.56% 至每桶 56.34 美元

布蘭特原油下跌 0.11% 至每桶 61.95 美元

黃金上下跌 0.79% 至每盎司 1492.29 美元

美元指數下跌 0.09% 至 97.74 點

(圖：Investing.com)

焦點個股：

匯豐 (HSBC)

稅前利潤報 48 億美元，低於去年同期的 59 億美元，也低於市場預期的 53 億美元，年減 18%

EPS 報每股 0.15 美元，低於去年同期的 0.19 美元

營收報 133.6 億美元，低於去年的同期的 138 億美元，年減 3%

調整後營收報 132.7 億美元，年減 2%

AT&T(T-US)

EPS 報每股 0.94 美元，優於分析師預期的 0.93 美元，年增 4.4%

營收報 445.9 億美元，低於預期的 450 億美元，年減 2.5%

安森美 (ON-US)

營收報 13.818 億美元，年減 10%，季增 3%，合於市場預期。

EPS 報每股 0.33 美元，低於市場預期的 0.36 美元。

今日關鍵數據：

芝加哥 Fed 9 月全球活動指數 - 0.45，預估 0.2，前值 0.1

美國 9 月零售庫存月增率 - 0.3%，前值 0.2%

達拉斯 Fed 10 月商業活動指數 - 5.1，預估 0，前值 1.5

達拉斯 Fed 10 月商業活動指數 (圖：Investing.com)

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，市場似乎相信美中的第一階段協議即將完成，並且認為下一階段談判正在持續進行。

Jefferies 全球股票策略師 Sean Darby 於報告中表示，美國資本市場對於今年第三季的強勁財報表現感到相當驚訝，隨著財報季為股市帶來正向效應，加上投資者採風險規避以及美國負利率的助益下，該機構認為全球資本市場還有進一步上漲空間。

花旗首席經濟學家 Catherine Mann 表示，預計 Fed 不會在本月後再度降息。目前，Fed 和歐洲央行的貨幣刺激政策正在推高資產價格，而不是投資於有形和無形資產，因此難以幫助經濟增長。

分析師表示，Fed 週三 (30 日) 的利率政策動向值得市場關注，他們認為，市場可能預期 Fed 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 發出不切實際的鴿派論調。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 駐新加坡全球宏觀策略師 Kay Van-Petersen 表示，Fed 降息本身並沒有那麼重要，重要的是 Fed 是否會暗示降息幅度與後續動向。

根據 CME Group 的 FedWatch 利率工具，目前市場預計 10 月降息一碼的機率為 94.1%。