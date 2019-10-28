百達：Fed本週將再次降息 今年最後一次

百達 (Pictet) 資產管理預期，美國聯準會 (Fed) 將會在本週再度降息，並且是今年的最後一次，不過由於經濟數據前景疲弱，很可能在明年重拾降息之路。

在日前針對 40 位經濟學家的調查中顯示，有 85% 的受訪者表示，預計聯準會將在本周的會議中，將利率再度調降，使基準利率的目標範圍降低至 1.5%-1.75%。此外，有 56% 的受訪者表示，如果降息，美國當局可能會暫緩一段時間，然後再做出其他決定。受訪者也預期，聯準會將在 2020 年再次降息。

百達財富管理公司高級美國經濟學家 Thomas Costerg 表示：「這可能是一次強硬的降息，因為聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示將進一步降低利率。」

聯準會已經在今年 7 月和 9 月進行了兩次降息，並不是因為官員們預測經濟將急劇下滑，而是因為這種下滑的風險已經增加。鮑爾在上月表示這就像是買保險一樣。儘管美國失業率低，僱傭人數強勁且消費者支出穩定，但鮑爾指出全球經濟成長放緩，貿易緊張局勢的不確定性和低於目標的通膨率是推低利率的原因。

​也有不少經濟學家仍然認為美國經濟面臨重大風險。小摩經濟學家 Michael Feroli 認為，國際貿易緊張局勢持續加劇，海外成長預測仍顯著下降，美元持續走強都是促使降息的主因。

此外，美國國內受到波及的跡象正在加劇，經濟成長、企業獲利和就業成長的估值在近期均被下調，都是經濟周期末段的典型狀態。儘管貿易戰休止，這些症狀可能也不會完全消失。