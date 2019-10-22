大摩調升目標價 統一超股價躍過300元關卡 創5個月新高

儘管時序已過超商傳統旺季，不過，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (22) 日股價一口氣躍過 300 元價位，盤中最高衝上 316 元，創 5 個月來新高，外資摩根士丹利出具最新報告指出，7-ELEVEN 維持展店腳步及新店型，有助穩固消費動能，持續推升統一超整體業績，將評等由減碼調為加碼，目標價一口氣從 250 元調高至 345 元。

統一超第 2 、3 季合併營收連創 2 季新高，累計前 3 季合併營收達 1911.21 億元，年增 4.33%。

展望第 4 季，統一超指出，儘管距離農曆年節還有 3 個月，不過，7-ELEVEN 最新推出年菜預購活動，今年活動為期 3 個月，以「二購三免」策略搶進年底最後一波預購商機，樂觀看待年菜預購業績，將較去年同期成長至少 20%。

7-ELEVEN 進一步說明，今年年菜預購瞄準小家庭或上班族客群，首波商品品項數破百項，且有近 70% 是全新話題商品，為第 4 季超商營運添新動能。

摩根士丹利認為，統一超今年獲利受接軌 IFRS16 的影響，預料明年起營業利益率將回升；同時，7-ELEVEN 仍維持展店腳步，維持國內超商的領先地位，成長表現仍可期。