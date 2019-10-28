雀巢名譽董事長：面對高齡肥胖及環境等問題 食品業仍然有機會

全球最大食品企業，雀巢公司的名譽董事長包必達 (Peter Brabeck-Letmathe)，出席了週一 (28 日) 在日本東京舉行的第 21 屆日經論壇的「世界經營者會議」，包必達在演說中強調「即使在這個高齡化等劇烈發展的時代，也仍然有所機會」。

雀巢的包必達在演說中表示「高齡化及肥胖，已發展成全球性的問題」。食品業必須作出努力的方向在於「要能顧及到環境問題的食品等，作出支撐未來的千禧世代們所追求的產品，將會變得相當重要」，提出他的見解。

雀巢名譽董事長包必達 (Peter Brabeck-Letmathe)。(資料照片) (圖片：AFP)

包必達指出「到了 2050 年，全球將有 20 億人超過 60 歲」。此外他也提到「中國到了 2020 年，在未滿 18 歲的人口當中，每 5 人就有 1 人有肥胖問題」，指出肥胖在亞洲等新興國家正急速增加。

他也提到環境方面的永續性，對於食品製造商將變得重要。「比起植物，對於二氧化碳及水的消耗較多的肉品業、漁業在技術革新方面，應該會有其必要」，包必達在演說中如此說道。

另外包必達也提到了漸受歡迎的替代肉品與培養肉品，他指出「無肉肉品 (meatless meat) 等，在全球有超過 100 家的食品新創企業，各個都是因為意識到環境問題而創業」。他認為大型的食品公司若要獲得消費者的支持，也必須積極在環境議題上作出努力。

雀巢是全球最大的食品公司，在 2018 年 12 月期的公司財報中，營業額較去年同期增加 2% 至 914 億瑞士法郎 (約折合 2.8 兆新台幣)，事業遍及 190 個國家，在咖啡、零食，及寵物食品等，擁有約 2 千個品牌。

而其它的與會人士還有三菱總和研究所的小宮山宏理事長、英國 Brunswick 集團的 Alan Parker 爵士、東南亞最大叫車服務業者 Grab 的 COO 陳慧玲，還有日本大型綜合貿易商住友商事 (8053-JP) 董事長中村邦晴等多人。