小米與美團今納入港股通 法人估可引入30億美元

今 (28) 日起，在香港掛牌的合格「同股不同權」企業將被納入港股通標的，意味著中國的資金可以「南下」買進相關個股。而滬深兩大交易所已發出公告指出，目前港股中 2 家「同股不同權」的上市公司—小米與美團將被納入港股通名單。

高盛估計，潛在流入小米的資金達 16 億美元，而流入美團的資金預估則有 14 億美元。

目前小米和美團兩家公司的總市值分別為 2177 億港元和 5253 億港元。但值得關注的是，小米和美團在港股的走勢可謂冰火兩重天。

小米的股價自上市以來股價疲弱不振，目前已經跌破發行價，處在股價新低附近。而小米為挽救股價，今年以來頻繁執行庫藏股政策，目前已累計達到 33 次，共斥資人民幣 18.92 億元。

資料來源: 東方財富網, 小米股價週線走勢

反觀美團的股價則在今年不斷攀升，10 月 21 日其股價更是在盤中創下歷史新高，達 97.4 港元，目前最新收盤價為 90.55 港元，今年漲幅高達 106%。

資料來源: 東方財富網, 美團股價週線走勢

高盛在報告內容指出，小米和美團納入港股通，根據過去經驗，新加入股票的表現會在一個月中漲幅超越大盤，但之隨就會開始下滑，市場會提前反映樂觀情緒。

高盛估計，潛在流入小米的資金達 16 億美元，而流入美團的資金預計則達 14 億美元，分別占上市流通市值的 14% 及 11%。

中泰國際 (香港) 表示，小米和美團納入港股通後，會增加股票的流動性，短期股價有機會走揚，但是否長期也能保持漲勢，最重要還是在於企業營運。從港股通過去數據來看，南下資金主要買入高配息、獲利高成長，且營運能見度高的標的。

同股不同權意指一般股東的表決權與收益權分離，即公司的表決權並不是完全每股等權進行分配，只有少數特殊股東 (一般為創辦人或戰略夥伴) 以持有較少股份，卻可以獲得大於其股份的表決權。不過，在分攤企業獲利時，則是每股等權。

目前採取同股不同權的，大多為較年輕或科創類企業。例如，阿里巴巴、京東、Google、Facebook 等屬於同股不同權的架構。

