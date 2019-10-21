納入港股通大禮？美團點評股價創新高

受到陸港股通將擴大納入「同股不同權」股票，中國精品電子商務網站美團點評可望被納入，其今 (21) 日股價再創歷史新高，總市值已超過中石化 H 股，突破 港幣 5600 億元。



由於上海交易所及深圳交易所在上週五 (18 日) 收盤後公佈新修訂的滬深港通業務實施辦法，確定港股中「同股不同權」的企業將首度納入陸滬股通。

而納入條件包含上市時間超過「6 個月 + 20 個港股交易日」、達到港幣 200 億元市值；考察半年期總成交額不低於港幣 60 億元；及未因違反規定而遭港交所指責及制裁。實施辦法將自 10 月 28 日起施行。

陸媒推算，依照上述標準，目前在港股上市的「同股不同權」架構企業中，小米及美團點評有機會被納入港股通，意味著中國投資人未來可以透過港股通買進上述兩檔股票。

此外，Jefferies 發布報告稱，將美團點評目標價提升至港幣 121 元，評等為買進，並視美團為該類股首選。同時預估股價最佳可達 140 美元，最差則為港幣 100 元。

Jefferies 表示，預估美團點評食物 + 平台策略執行力強，核心基本因素改善，估計 2019 年第三季配送服務可望達到收支平衡，主要因為 9 月天氣、利用優惠券推廣，及吸收新客戶等。

此外，Jefferies 認為，第三季店內及酒店毛利率表現也將優於預期，主要因為執行力及減少再投資等因素。

資料來源: 東方財富網, 美團點評日線走勢

截至上午 10 時許止，美團點評暫報每股港幣 96.75 元，大漲 4.3%。