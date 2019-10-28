強勢美元當道 這回新興市場也難解全球經濟放緩之圍？

美國銀行 (Bank of America) 在一份最新的研究報告中表示，雖然當前全球經濟正在放緩，而在過去的經濟衰退幾次經驗中，快速成長的新興市場常協助支撐全球經濟，但在這次歷史打算重演的過程中，卻出現一個干擾因素：強勢美元。

隨著全球成長放緩以及美國經濟出現疲軟，投資人不斷尋找高回報的標的。

南韓、巴西或印度等新興市場的投資風險較高，但成長速度通常快於德國或美國等發達國家，而這些國家也往往是出口導向的國家，景氣常常與商品價格變動連動。

在 2008 年金融危機後的經濟衰退中，中國為全球經濟提供了動力，在強勁的中國國內基礎建設支出的推動下，GDP 成長一度高達近 9%，美銀分析師 David Hauner 對此認為：「若當年金融海嘯不是中國，2009 年全球經濟成長率將會跌至負值。」

但過去 10 年中全球經濟情況已出現變化，美銀認為，在這次的經濟放緩中，中國可能不會再扮演白馬騎士，因為中國經濟也在放緩。

David Hauner 認為，只要美元保持強勢，其他新興市場將很難提供助避免全球經濟衰退：由於新興經濟體往往借入美元，因此這些國家特別容易遭受強勢美元的衝擊，這會讓新興國家的債務變得更加昂貴。

David Hauner 分析，美元走軟可以緩解新興市場的償債壓力，並讓新興市場更快地成長，有助於讓全球脫離成長衰退，而聯準會 (Fed) 正在逐步降低利率，這雖然有助於弱化美元。但是到目前為止，Fed 仍沒有採取緊迫式的降息動作，起碼沒有美國總統川普想要的那樣快。

David Hauner 說道：「新興市場通常可以在這種經濟低迷時期跳出來『拯救世界』，但這需要弱勢美元，因此也需要一個更鴿派的 Fed。」

據 CME FedWatch 數據顯示，Fed 將於台北時間週四 (31 日) 宣布降息一碼之機率高達了 93%，顯示 Fed 10 月降息已是箭在弦上。

但美銀分析，Fed 降息是否足以壓低美元仍有待觀察，因為 Fed 雖然降息，但全球其他國家之利率也在同步下降，甚至歐洲央行 (ECB)、日本央行 (BOJ) 更是仍停在負利率，故與這些主要央行相比，事實上 Fed 的利率仍是高出許多。