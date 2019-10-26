紐約匯市-脫歐進展未明 強生有意11月解散國會 英鎊、歐元走跌 美元續揚

英鎊週五 (25 日) 走低，市場懷疑英國是否能成功於下週脫歐，主因是歐盟還未能就擴大英國脫歐達成協議，歐元在前日 ECB 宣布啟動 QE 後，下跌至一週新低，但在週五收復跌幅；美元上漲 0.2% 至 97.597。

美元 15 分鐘線 (圖片: investing)

英國政府 11 月初將解散國會，歐盟週五 (25 日) 同意讓英國延後脫歐期限，確切日期將在下個月出爐，打破了英國首相強生 (Boris Johnson) 準時於 10 月 31 日脫歐的承諾，強生週五 (25 日) 表示將重啟國會大選，盼透過提前選舉打破脱歐僵局，而英國財政大臣 Sajid Javid 同時表示已取消下月的預算計畫，國會將在 11 月初正式解散，下週一 (28 日) 將針對提前大選動議進行表決，能否通過仍是未知數。

知情人士稱，強生在週四 (24 日) 下午的內閣會議明顯透露將放棄取得國會議員支持，決定將重點轉向說服反對黨工黨支持重新選舉。強生表示，英國政府能給予立法者更多時間研究其脱歐協議，但唯一條件是必須在 12 月 12 日提前大選，並宣布將在下週一 (28 日) 尋求國會投票表決。

英鎊兌美元一度下跌 0.3% 至 1.2815，而歐元兌美元下跌 0.22% 至 1.1080。

歐元兌美元 15 分鐘線 (圖片: Investing)

強生曾致力推動提前大選，但遭到了強烈反對。歐盟推遲強生延期決定，可能給英國首相施加更大壓力。英國工黨領袖 Jeremy Corbyn 週五表示，一旦無協議脱歐風險徹底消除，將支持重新選舉。

美元走高，係因市場期待下周聯準會 (Fed) 的貨幣政策會議。據 Investing.com 稱，決策者有望將聯邦基金利率再降 1 碼(25 個基點)。

全球寬鬆貨幣政策的趨勢似乎正在擴大，印尼和土耳其央行週四均降息。 里拉對美元匯率持平於 0.1735。

用來衡量美元對一籃子六種主要貨幣匯率的美元指數上漲了 0.2%，至 97.597。避險日圓兌美元上漲 0.05%，落在 108.66。

截至週五 (11 日) 台灣時間 7:00 價格：

美元指數來到 97.597。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1080 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2830 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6823 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3059 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.66 日圓。