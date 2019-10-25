〈美律法說〉國際經濟趨緩+TWS電池缺料 估Q4營收小幅衰退

聲學元件廠美律 (2439-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望今年，總裁黃朝豊表示，由於歐洲經濟衰退、中國經濟成長趨緩，加上 TWS 電池供應商產能遇到瓶頸，預期第 4 季營收將比第 3 季下滑，但前 3 季獲利已接近去年全年水準，全年獲利仍可期。

黃朝豊表示，第 3 季耳機營收占比為 56%，其中 TWS 占 28%、季減 6 個百分點，目前歐洲電池供應商產能遇瓶頸，也沒有積極擴產，因此開始向中國尋找替代廠商，需 2-3 個月檢驗時間，預期 1 個季度內能解決。

黃朝豊進一步指出，整體市場對 TWS 需求仍強勁，尤其未來 2 年會快速成長，其中，聲學業者、手機業者推出的 TWS 會成為市場主流，低價產品因消費者體驗不佳，開始淡出市場。

展望後市，黃朝豊表示，今年仍受國際經濟情勢影響，雖然第 4 季營收將比第 3 季小幅衰退，但前 3 季每股純益已達 10.24 元，接近去年全年的 10.47 元，今年獲利仍可期，明年 TWS 將有 2 大案子，預期訂單量將優於今年，但明年訂單能見度仍不高，對整體營運保守看待。

泰國新廠方面，黃朝豊指出，目前營收貢獻小，僅占整體個位數，但已生產出首批產品，待西歐廠商確認，預估明年年中產能將開始提升，2022 年營收占比可達 20%。