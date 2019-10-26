工會批准與GM簽署新合約結束罷工 下個目標指向福特

美國汽車勞工聯合會 (UAW) 週五 (25 日) 最終批准與通用汽車 (GM-US) 簽訂新的為期 4 年的勞動合約。從而終止了工會為期 40 天的罷工，期間讓通用汽車 (GM) 蒙受 20 億美元的損失。

預計該工會的 48000 名 GM 成員中一部分最快在週六 (26 日) 就會復工，顯示 GM 不想浪費時間、企圖儘早彌補從 9 月 16 日開始的罷工造成的生產損失。

根據 UAW 的投票結果，該合約得到 57% 投票者的支持。在 UAW 的 GM 分會大約 48000 名會員中，只有不到 41000 名參與投票。

GM CEO 兼總裁 Mary Barra 發表聲明表示，該協議彰顯了該公司的員工「為公司的整體成功做出的重要貢獻，他們擁有強大的薪資和福利待遇，以及美國業務的額外投資和新增的工作機會」。

在通過停止罷工消息傳出後，GM 股價在盤後交易上漲約 1%。該股週五收於 2.574 美元，上漲 2.57%。

工會週五表示，接下來它將與福特汽車 (F-US) 進行談判，隨後與飛雅特克萊斯勒 (FCA-US) 進行談判。兩家公司之前都同意延長合約，以便工會可以集中精力與 GM 進行談判。工會將以 GM 協議為基礎與底特律其他汽車製造商進行談判。

GM 透過電郵發表聲明指出：「作為全美最大汽車生產商，以及以 UAW 代表的汽車勞工的最大雇主，我們期待達成公平的協議，以幫助福特提高競爭力並保存和保護高薪製造業職位。」

UAW 副主席 Terry Dittes 感謝工會中的 GM 會員在罷工期間所做出的犧牲。這次罷工是 UAW 自 1970 年代來對單一底特律汽車製造商最長的一次。

他在新聞稿中說：「我們為 UAW 的 GM 會員重拾團結的心靈而感到無比自豪，」「他們的犧牲和勇敢的立場解決了困擾勞工階級美國人的雙層工資結構和永久性臨時工的定位問題。」

UAW 在協議中為會員爭取到數項財務優惠，包括年度一次性獎金或加薪以及 11000 美元的批准合約獎金，但它也同意不阻止 GM 關閉 4 家美國工廠的計劃，其中包括 3 家工廠和零件分銷中心。

GM 還同意在現有工廠投資 77 億美元，增加數千個工作崗位，並縮短勞工獲得最高時薪超過 32 美元的時間。工會會員還保住了他們的健康保險，這被認為是「黃金條款」，員工須同時承擔總費用的大約 3%。