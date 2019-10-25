俄羅斯央行意外宣布降息兩碼 並暗示再調降可能

俄羅斯央行週五 (25 日) 意外宣布降息兩碼至 6.5%，超出市場預期，為近兩年來最大幅度降息，並暗示在通貨膨脹放緩的情況下，未來幾個月不排除有再度調降之可能。

俄羅斯央行基準利率走勢圖 圖片：tradingeconomics

俄羅斯央行在聲明中指出，由於截至本月 21 日，俄羅斯通膨率已降至 3.8%，低於央行設定的 4% 目標，顯示通膨放緩已超乎預期，因此決定降息，並稱若通膨情況與預估一致，將會考慮進一步調降利率的必要性。

由於通膨放緩情況惡化，俄羅斯央行週五 (25 日) 亦決定下調今年通膨預期，將通膨預期自 4.0-4.5%，下調至 3.2-3.7% 區間。同時將 2020 年的通膨預期自約 4% 下調至 3.5-4.0% 區間。

俄羅斯央行表示，高度通膨預期為穩定通膨水平帶來巨大風險，並稱俄羅斯的財政政策，包含採用國家財富基金的儲備金，都可能導致通膨率飆升。

目前俄羅斯央行尚未提供任何關於未來利率走勢的相關線索，市場分析師認為，俄羅斯央行可能在 12 月降息，或是推遲至 2020 年。

支持俄羅斯央行可能推遲至 2020 年再降息的 BCS Brokerage 首席經濟學家 Vladimir Tikhomirov 認為，為了觀望國際情勢發展以及未來的通膨走向，今年 12 月央行可能會暫緩調降利率之行動。

俄羅斯前任經濟部官員 Kirill Tremasov 則表示，俄羅斯央行在 12 月降息是可行的，不過現在談論降息必要性和規模仍為時尚早。