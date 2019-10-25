英財政大臣：將取消下月預算 並於11月初正式解散國會

英國財政大臣 Sajid Javid 週五 (25 日) 證實英國首相強生 (Boris Johnson) 的提前大選計畫，同時表示 11 月的預算計劃已被取消，國會將在 11 月 6 日正式解散。

Sajid Javid 受訪表示，儘管有預算對於任何財政大臣來說非常重要，但現在更重要的是讓國會通過脫歐協議，因此決定不提交下個月的預算案，計劃在 11 月 6 日正式解散國會。

Sajid Javid 說道：「外界普遍認為重啟選舉不是解決脱歐協議的理想方式，但如果不進行選舉，國會運作只會繼續停擺，什麼事都不會發生。」

強生此前週四 (24 日) 曾表示，英國政府能給予國會更多時間研究脱歐協議，不過前提是必須同意其在 12 月 12 日提前大選。

另外，為拉攏反對黨票數，強生在致工黨領袖 Jeremy Corbyn 的信中表示：「我們有責任結束這場噩夢，並盡快為英國脫歐提供解決方案。」Jeremy Corbyn 呼籲工黨議員支持重新選舉，稱拖延脫歐進程對該國經濟、企業和以及數以百萬試圖規劃未來的人來說造成嚴重衝擊。

對於 Sajid Javid 的言論，工黨影子大臣 John McDonnell 批評此舉將使英國經濟處於危險之中。