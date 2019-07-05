俄羅斯央行暗示7月降息 不排除一次一調50基點

俄羅斯央行總裁 Elvira Nabiullina 週四 (4 日) 表示，俄羅斯央行考慮在 7 月的理事會會議上降息，而且不排除一次下調 50 個基點。

Nabiullina 指出，通貨膨脹已被合理控制，如果沒有外部衝擊，俄羅斯未來 6-12 個月的通膨風險有限，這使央行可考慮在 7 月降息的可能性。

俄羅斯在 6 月份轉向貨幣寬鬆政策，並且表明在 1 年多來首次降息之後，今年可能會再降息兩次。不過 Nabiullina 在週四稍早前也說，寬鬆的貨幣政策不會解決俄羅斯經濟增長緩慢的問題，這需要通過結構改革來解決。

俄羅斯週五將公布 6 月通膨數據，預期將從 1 個月之前的 5.1%，下滑至約 4.8%。

Nabiullina 重申，央行仍然傾向於緩步降息，但是不排除 7 月理事會中降息 50 基點的可能性。

莫斯科 Uralsib 銀行經濟學家 Irina Lebedeva 表示，現在縮減 50 個基點為時尚早，這可能會導致資本急劇流出，並增加盧布的風險。

俄羅斯央行在 6 月 14 日降息 1 碼，將指標利率降為 7.50%，下一次會議將在 7 月 26 日召開，但會後不會有記者會。

Nabiullina 之前表示，央行計畫到 2020 年中期結束寬鬆貨幣周期。