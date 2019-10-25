〈穩懋法說〉產能利用率已達95% Q4將再拉升 擴產迎明年5G商機

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說，總經理陳舜平表示，手機客戶需求強勁，目前產能利用率已達 95%，預期第 4 季將再提升，對明年 5G 需求樂觀看待，擴產計畫持續進行中，預期明年第 2 季量產貢獻營收。

陳舜平表示，今年是 5G 元年，雖然目前還不普及，但各國電信商及手機製造商積極布局，目前穩懋手機 PA 出貨中，5G 手機占比已超過 1 成，相信未來隨著 5G 逐年普及，將成為穩懋中長期穩定的成長動能。

產能規劃方面，陳舜平表示，穩懋對產線擴充評估相當謹慎，若年產能利用率未超過 8 成，就不會進行擴產，但今年第 2 季產能利用率已回到 8 成，第 3 季更提升至 95%，第 4 季可望再拉升，因此對新一輪 5000 片產能規劃，並不擔心產能過剩問題。

穩懋日前宣布啟動擴產計畫，以因應明年 5G 的終端需求，預期月產能將從目前的 3.6 萬片擴大到 4.1 萬片，可望於明年第 2 季開始貢獻營收，為旺季需求預作準備。

此外，穩懋第 3 季處分不動產、廠房及設備項目損失達 2.88 億，對此，穩懋財務處協理暨發言人曾經洲表示，主因是上半年陸續接收 Avago 全數 HBT 生產線設備，第 3 季在陸續裝機的同時，也處分部分不適用機台，因此認列處分損失，預期第 4 季也將認列近 1 億元的處分損失。