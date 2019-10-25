〈穩懋法說〉新機需求延續 Q4營收將續創高 全年可望年增逾2成

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說，展望第 4 季，總經理陳舜平表示，手機客戶需求強勁，預期將延續第 3 季成長動能，第 4 季營收估季增 5-7%，再創新高，毛利率則與第 3 季相當，全年營收更可望優於整體產業平均、年增逾 2 成。

陳舜平表示，第 3 季亞洲、歐美手機客戶需求維持高檔，預期第 4 季將延續新機需求，營收可望季增 5-7%，毛利率維持第 3 季水準，全年營收可望年增逾 2 成，優於台灣半導體產業成長 0.1%、及全球半導體產業衰退 13.3% 的預期。

依產品組合來看，陳舜平指出，第 3 季各產品線皆有雙位數以上成長，其中又以 VSCEL、Wi-Fi 需求最為強勁，其次則為手機 PA 相關、基礎設施，預期第 4 季主要成長動能將集中在手機相關需求。第 3 季各項產品營收比重方面，手機 PA 相關 35-40%、基礎建設 20-25%、Wi-Fi 20-25%、其他則占 16%。

陳舜平進一步表示，基礎建設方面，第 3 季較第 2 季營收比重增加 5 個百分點，除了 5G 基地台建設，也受惠太空衛星軌道需求推升，今年有多項軌道設施佈建，對於高頻、高功率產品需求增加，預期全年將倍數成長。

至於氮化鎵 (GaN) 產品方面，陳舜平表示，目前已小量生產，主要用於 RF 射頻元件。

展望明年，陳舜平表示，隨著 5G 發展，將推升相關手機 PA、基礎設備佈建需求，成為穩懋中長期穩定的成長動能，對於明年 5G 需求樂觀看待；至於對市場傳出客戶有追加訂單情況，則不對客戶未來計畫、需求做評論。