〈穩懋法說〉Q3純益季增逾1倍 每股賺3.9元 再創新高

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說，公布第 3 季財報，受惠客戶需求強勁、產能利用率提升，毛利率創新高達 42.1%，稅後純益 16.37 億元，季增 112%、年增 135%，每股純益 3.9 元，均創下歷史新高。

穩懋第 3 季營收 64.04 億元，季增 44%、年增 58%，毛利率 42.1%，季增 8.1 個百分點、年增 16.5 個百分點，營收、毛利率皆創歷史新高，營益率 31.4%，季增 10.8 個百分點、年增 20.8 個百分點，則為歷史次高；稅後純益也創歷史新高，達 16.37 億元，季增 112%、年增 135%，每股純益 3.9 元。

累計今年前 3 季營收 144.74 億元，年增 11%，毛利率 35.3%，年增 4.4 個百分點，營益率 22.3%，年增 3.8 個百分點，稅後純益 25.61 億元，每股純益 6.18 元。

穩懋總經理陳舜平表示，受惠手機旺季、客戶強勁需求，在手機晶片、WiFi、VSCEL 需求提升，基礎建設也延續上半年成長動能，目前產能利用率達 95%，且因應明年 5G 需求，目前已規劃擴產計畫，預計明年第 2 季，產能將從目前月產能 3.6 萬片提升至 4.1 萬片。