地段為王     漢皇集團永和推「二代宅」 潛銷飆破25億

新北市永和最有價值地段非四號公園附近莫屬，擁有 32000 坪遼闊綠意，公園內還有著一座全台規模最大國立台灣圖書館，一直是大台北菁英家庭購屋首選；漢皇集團新建案「漢皇盛世」主打鄰緊鄰 4 號公園，到永安市場捷運站 500 米，且在千坪基地上規劃了當地少見露天溫水泳池會所，在結構上加裝新日鐵制震器，進一步推出 5 年防水保固，堪稱當地指標建案，目前潛銷突破 25 億。

今年開春以來買氣回溫，自住與置產型買盤大舉出籠，帶動雙北的房屋交易熱度持續攀升，房屋成交量呈現正成長；其中新北第一圈的永和地區、與北市一橋之隔地利，在 2019 年大台北新建案漲幅排名中占居第二。永和在地建商漢皇集團新建案「漢皇盛世」位於永和市中心、四號公園旁，以 2-3 房輕總價產品，搶攻年輕族群、菁英家庭購屋市場。

再者，邁向二代接班，漢皇集團副董事長孫鼎翔與甲山林建設總經理祝藝首度合作，兩人同為 8 年級新生代，從基層開始打拼，有系統的學習公司營運與管理並帶進年輕世代的規劃創意，孫鼎翔認為，在永和最精華地段上的 1133 坪土地，不蓋大坪數豪宅，改推雙和年輕世代量身打造的二代宅，以 2+1 房為主力，推案運作更加靈活讓「漢皇盛世」潛銷期間已熱銷超過 25 億，引起雙和在地人熱烈迴響。