臉書CEO祖克伯抨擊抖音審查政治抗議內容

據報導，臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 抨擊了正迅速發展的中國短視頻應用程式抖音海外版 TikTok，表示這個平台被用來審查政治抗議活動相關內容。

祖克伯表示：「臉書旗下的通訊應用程式 WhatsApp 因軟件有加密及私隱保護，因此被各地的抗議者和激進主義者所使用。但是 TikTok 卻會審政治抗議內容，在美國地區亦然。」

對此，TikTok 否認被中國當局用來審查政治敏感內容，宣稱內容審查和審核政策由該公司的美國團隊領導，「不受任何外國政府的影響」。TikTok 發言人表示：「中國政府並沒有要求 TikTok 審查內容，也不具有管轄權，因為 TikTok 不在該地開展業務。明確的說，我們不會特意刪除香港抗議內容。」

臉書與 TikTok 是市場上的競爭對手，尤其是在年輕受眾群體當中。祖克伯曾表示 TikTok 是中國首款在全球成功的網路平台。「它在美國開始表現不錯，尤其是對於年輕人。」

在上週，美國聯邦參議員 Marco Rubio 曾表示，將要求美國外來投資審查委員會 (CFIUS) 審查抖音 (TikTok) 母公司北京字節跳動 (Beijing ByteDance Technology Co.) 對 Musical.ly 的收購案，表示抖音很可能被中國政府用來進行敏感內容的審查。

Rubio 表示：「我將要求 CFIUS 審查抖音對 Musical.ly 的收購。有越來越多的證據表明，抖音在面向包括美國在內的西方市場時，正在針對符合中國共產黨政府指令的內容進行審查。」

另一方面，TikTok 在海外市場的監管問題還涉及到兒童保護，以及數據隱私。如今，這個社交媒體平台又被指控審查控制與政治敏感問題有關的內容，包括香港抗議活動。