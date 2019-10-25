彭斯再扮黑臉抨擊中國 澄清貿易戰不是為遏制中國發展

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週四發表對華政策演講，除了呼籲中國抓住歷史難得一遇的機會，與美國打造建設性的貿易關係，雙方坦誠合作，共享繁榮和平的未來。

此外，他不改一貫對華強硬措詞，批評中國「打壓維吾爾族穆斯林、擴大干預香港與抵制美國男子職業籃球聯賽 (NBA) 事件」。

彭斯本次演說原定於 6 月開講，但因為時間接近日本大阪舉行的 G20 川習會，為避免影響貿易談判氛圍，而推遲至本週四於華盛頓康拉德酒店威爾遜中心 (Wilson Center) 登場。

在美中元首可能在亞太經合組織 (APEC) 峰會簽署階段性協議之際，外界相當關注其演說調性。儘管彭斯言論不似一年多前那般鐵幕強硬，但仍游走鋼絲之間。

彭斯本輪演說主軸是回顧過去一年美中關係並展望未來。

彭斯週四強調，絕大多數美國人民都為川普中國政策作後盾，呼籲美中兩國坦誠合作，共享繁榮和平的未來。

他提到，美國不是在尋求遏制中國發展，而是希望與中國建立建設性的貿易關係，呼籲中國把握史上獨一無二的時刻，結束佔美國便宜的貿易慣例重新開始。

彭斯提到，川普政府期望美中經濟關係走上正軌，這可為處理其他問題奠定基礎，希望包括農產品採購的第一階段協議能在下月獲得確認，爾後雙方向處理結構性問題邁進。

彭斯抨擊中國打壓維吾爾族穆斯林、干預香港與 NBA 事件。

彭斯指責中國政府對民主抗議活動的處理不當：「香港是一個活生生的例子，說明當中國擁抱自由時，會發生什麼。」

他提到：「在過去幾年裡，北京加大對香港的干預，並採取一些行動，削弱了香港人民透過一項有約束力國際協議所享有的權利和自由。」

他對香港抗議者喊話：「我們與你們站在一起，我們受到你們的鼓舞，敦促你們堅持非暴力抗議的道路。」

此外，火箭隊經理莫雷 (Daryl Morey) 推文支持香港反送中抗爭，引發中國大陸抵制 NBA 的風潮。彭斯週四批判 NBA 高層處理爭議行為不當。

彭斯表示：「NBA 偏向中國共產黨並對言論自由噤聲，其行為就像是威權政權下全資子公司。」

時約一年前，彭斯對中國政府的鐵幕宣言，撼動全世界，引發中美即將冷戰的疑慮。

他在去年 10 月 4 日多方譴責北京政府，抨擊中國干擾美國 11 月期中選舉，並指責中國對南海的侵略，他還嚴厲地批評中國監控穆斯林等民眾制度，凸顯中國人權問題嚴重，指責中國威脅台灣海峽穩定。