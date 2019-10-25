特斯拉空軍單日慘軋14億美元！方舟：邁向股價4000美元的開端

方舟投資管理公司 (Ark Investment Management) 創始人兼執行長 Catherine Wood 週四 (24 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 股價飆漲只是開端，特斯拉最終會上漲到 4000 美元，甚至可能超過。

Wood 表示，因為特斯拉股價出現 6 年來最大單日漲幅，「現在一些空頭正在回補，我認為隨時間過去，這些空頭都將被迫回補。」

特斯拉是美股遭放空規模最大的單一股票，也是全球遭放空規模最大的車廠，根據調研機構 S3 數據顯示，在特斯拉股價暴漲之前，特斯拉借券賣出餘額總計約 90.3 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 股價週四 (24 日) 大漲 17.67% ，收 299.68 美元，根據 S3 Analytics 估計，特斯拉空軍單日虧損估計 14 億美元，吐回今年迄今放空特斯拉股票賺來的 70% 利潤。

特斯拉股價日線走勢圖 圖片：investing.com

Catherine Wood 表示，自特斯拉於週三 (23 日) 美股盤後公布令人驚訝的第三季獲利後，現在空軍「急忙找一堆不利的理由」，希望可以拉回市場的看多預期。

S3 總監 Ihor Dusaniwsky 表示，「就像今年稍早馬斯克說的那樣，放空特斯拉的人會感覺火在燒，在 24 日之前，特斯拉空軍按市值計價的利潤，原本還超過 20 億美元。」

但可以肯定的是，特斯拉今年迄今股價仍下跌約 10%，所以年初就放空特斯拉的投機客，目前仍有獲利。

在凋零的汽車產業中，特斯拉整體營收和單位銷售都出現強勁成長，提到特斯拉的財務狀況，Catherine Wood 表示，「我們認為整體汽車銷量已達頂峰，這真的相當戲劇化。」

但在特斯拉週三公布財報前，方舟拋售了 15 萬特斯拉持股。該公司堅稱，「我們對特斯拉的信念沒有動搖，特斯拉股權仍是方舟 ETF 中最大持有部位。」

方舟分析師 Tasha Keeney 週三 (23 日) 在 CNBC 財經節目上解釋，此回出售特斯拉持股「是一種投資組合的管理動作」。一些方舟基金規定投資組合內單一股票佔比不能超過 10%，由於特斯拉相較組合內其他股票升值，所以有必要出售一些持股。

Wood 去年 2 月首次喊出特斯拉股價最終將邁向 4000 美元的說法，今日他又再次重申此觀點，肯定特斯拉朝自動駕駛汽車方向前進的做法，並認為這有助提升股價。

回溯今年 6 月方舟解釋特斯拉的估值模型：

「倘若特斯拉真的解決了完全自動化的問題，其電動汽車 (EV) 生產量超越我們空頭的估計，那麼特斯拉股價可能大幅超越我們先前估計未來 5 年將達 4000 美元的目標價。」

特斯拉目前在外流通股略高於 1.79 萬股，以 Catherine Wood 喊出的目標價計算，特斯拉市值將遠高於 7000 億美元，接近全球科技巨擘的規模，以目前僅略高於 530 億美元的市值來看，加上特斯拉股價波動程度劇烈，這一條通往 4000 美元之路恐怕還很漫長。