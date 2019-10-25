驚艷財報助特拉斯瘋漲17% 多頭分析師按讚

特斯拉 (TSLA-US) 股價週四 (24 日) 大漲 17.7% 後，收於接近 300 美元，超越通用汽車成為美國市值第一的汽車製造商。此一結果令分析師大感意外，對這家公司的未來更為樂觀。

Piper Jaffray 分析師 Alexander Potter 在財報公布後發布報告，認為過去懷疑論者有合理的擔憂，但公司現在正在積累現金、贏得市占、提高利潤率，同時準備在未開發的領域和地區推出產品，其他對手很難在 3 年之內趕上。

特斯拉股價收於 299.68 美元，為 2013 年 5 月以來表現最好的一天，股價的利多來自第 3 季繳出的優異財報，以及上海工廠的順利。這也讓 Piper Jaffray 重申增持的評級，目標價為 372 美元不變。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 指稱，特斯拉交出一張「像畢卡索般優秀的季報」，意外的利潤和強勁的現金流，預示著馬斯克可能進入一個新時代，並改變遊戲規則。

Wedbush 維持對特斯拉的中性評級，但將目標價從 220 美元上調至 270 美元，以反映未來的新的獲利軌跡。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 在最新報告中指出，管理階層對短期需求預估樂觀，暗示他們「非常有信心」超越第 4 季 10.5 萬輛的交付指引，他將目標價調為 325 美元。

仍不缺懷疑論者

一些持懷疑態度的分析師也有所鬆動。瑞銀分析師 Patrick Hummel 對特斯拉的評級為蕒出，目標價 160 美元。不過他認為特斯拉第 2 季顯示出穩健的自由現金流，如今將根據結果，檢視特斯拉的財務模式。

相較之下，加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師 Joseph Spak 依然看壞，認為市場反應過度，股價依然高估。他表示，「我們希望對改進有所信心，但細節有限」，「大部分似乎是由原料和總體成本降低所驅動的」。

Spak 表示，成本控制可以幫助季報，但資本支出繼續走低，絕對銷售、一般和行政成本仍接近 2017 年水準。隨著中國工廠上線，利潤率可能會在 2019 年第 4 季開始回落。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 和 Rajat Gupta，將特斯拉目標價從 200 美元上調至 220 美元，但重申了減持評級。他們表示，不確定本季是否真的出現如多頭所吹捧的突破。