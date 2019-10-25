「股債油金」史上罕見同漲 2019年可能是投資人獲利最佳的一年

今年以來股票、債券、黃金和原油均上漲，而只要這 4 個主要資產類別的升幅維持不變，那麼今年對於投資人來說可能是最好的一年，而且根據調研機構 LPL Financial 統計，今年可能是史上第一次在一年內出現所有 4 種資產類別都成長至少 10%。

標準普爾 500 指數在 2019 年的回報率接近 22%，黃金和原油的報酬率分別為 16.1% 和 17.8%，10 年期美債價格上漲超過 9%，對於擔心中美貿易、全球經濟成長放緩和企業獲利低迷的許多投資人而言，這 4 種主要資產類別「同時出現」巨額報酬確實令人驚訝。

（圖: LPL Financial）

去年在聯準會 (Fed) 一系列升息、美中貿易緊張局勢加劇，讓資本市場受到衝擊之後，美股在 2018 年也是表現慘淡，另外債券、黃金和石油在 2018 年也是有所下跌。

而雖然 2019 年全球製造業放緩的情況已見加劇，全球 GDP 成長也屢遭國際貨幣基金組織 (IMF) 下修、美國與歐元區製造業 PMI 亦呈現收縮，但是，這些因素並沒有阻止投資人在 2019 年為各種資產類別投入資金。

市場分析師直言，2019 年 4 大類資產出現罕見的「股債油金」同漲，主要就是因為 Fed 貨幣政策的 180 度大轉變，從去年底的鷹派政策、轉變為今年以來的鴿派政策，且今年來 Fed 又已降息 2 碼，並且再度重啟擴張資產負債表，皆大幅度激發了各個資產類別的強勁表現，

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 在報告中表示：「去年美股投資人報酬慘淡，但是 2019 年根本就是完全的反向投射。」