特斯拉宣布中國製造Model3開放預訂 售價人民幣35.5萬元起

特斯拉今 (25 日) 宣布，標配基礎版輔助駕駛功能的 Model 3 標準續航升級版 (中國製造) 車型正式開放預訂，起售價為人民幣 35.5 萬元 (約新台幣 154 萬元)，預計第一批交付時間為明年第 1 季。

此一車型續航里程為 460 公里 (NEDC 預估)，0-100 公里 / 小時加速時間最快為 5.6 秒，最高時速為 225 公里。此次基礎版輔助駕駛功能在 Model 3 標準續航升級版 (中國製造) 上成為標配。

這次的宣布，也應和了特斯拉在美國 23 日所宣布，上海新工廠提前試製車。在中國生產的即為小型車「Model 3」。據指出，最初的年産能為 15 萬輛，從車體零部件的沖壓加工、噴漆到組裝的全部工序均開始了試製。

在此之前，美國加州的弗里蒙特工廠是特斯拉唯一的整車生産基地，年産能為 44 萬輛。加上上海新廠之後，年產將可達 59 萬輛，較以往成長 34%。

據特斯拉中國官網，即日起消費者已經可以登入特斯拉中國官網 tesla.cn，或前往特斯拉體驗中心進行諮詢或預訂。

目前在中國銷售的 Model 3 共 3 種車型，除 Model 3 標準續航升級版 (中國製造) 之外，還有 Model 3 長續航全輪驅動版及 Model 3 高性能全輪驅動版，後兩者的起售價分別為人民幣 43.9 萬元及 50.9 萬元。