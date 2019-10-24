流動性憂慮加深 紐約Fed再上調隔夜回購額度至1200億美元

紐約 Fed 週三 (23 日) 發布新聞稿表示，將自本週四 (24 日) 起上調隔夜回購操作額度和定期回購操作額度，行動將持續至 11 月中旬，持續為金融系統挹注短期流動性。

Fed 於聲明中表示，希望透過提高最低操作額度，緩解貨幣市場壓力對於貨幣政策帶來的不利風險，故宣布將隔夜回購操作額度自此前的 750 億美元，上調至 1200 億美元，同時將定期回購操作額度自 350 億美元，提高至 450 億美元。

今年 9 月，美國隔夜回購利率 (overnight repo rate) 驟升至 10％，創下 2003 年來最高水平，引發市場憂慮，當時 Fed 為防止隔夜貸款市場陷入混亂，連續四天進行回購。

自 10 月中至今，Fed 每月購買 600 億美元的美國公債，進一步控制基準利率，f 且仍持續進行隔夜市場回購操作，以平息貨幣市場亂象。

美銀美林美國短期利率策略長 Mark Cabana 去年曾對美國短期貨幣市場的吃緊現象表示警告，為避免短期貸款利率再度飆升，Cabana 呼籲 Fed 設立永久借貸機制，並採取更多預防性措施，給予市場更多指引，因為人們需要知道 Fed 有能力確保問題不再發生。

紐約 Fed 主席 John Williams 上周表示，Fed 正在努力找出如何應對市場流動性需求，但這又反過來影響短期利率和 Fed 影響借貸成本的能力，強調將會從過往經驗吸取教訓，從而對是否改變或維持計畫現狀產生新看法。

在紐約 Fed 宣布擴大回購計畫之際，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於下週開會商討貨幣政策。根據 CME Group 的 FedWatch 工具顯示，目前市場預期 Fed 於下週降息一碼的機率高達 93.5，市場普遍預計 FOMC 將在下週再次降息一碼。