衰退風險升高 明年全球併購交易價值將大減25%

由於全球經濟衰退的風險打擊市場信心，而且明年即將舉行的美國總統大選帶來更多不確定性，因此全球性合併及收購交易將在明年暴跌 25%。

國際律師事務所 Baker McKenzie 的最新報告顯示，全球併購的價值將從 2019 年的 2.8 兆美元降至 2020 年的 2.1 兆美元。

這家律師事務所在本週出版的《全球交易預測》第五期中表示：「由於全球經濟面臨越來越大的不確定性，明年的交易活動將比 2019 年出現更嚴重的下滑。」

中美間貿易緊張局勢的升級將一如全球經濟增速放緩一樣進一步惡化。預計今年全球 GDP 成長率將從 2018 年的 3.2% 降至 2.5% 左右，是 2008-09 年金融危機以來最低的一年。

北美的併購交易預計將從 2019 年的 1.5 兆美元降至 2020 年的 1.1 兆美元。市場其實已經出現一些大筆交易被取消的例子。由於投資人的冷感，菲利普莫里斯國際 (PM-US) 和 Altria (MO-US) 於 9 月放棄了合併成為全球最大菸草公司的計劃，若兩公司合併，銷售額將達 2000 億美元。

Baker McKenzie 併購業務全球主席 Michael DeFranco 表示：「投資人越來越擔心估值過高和公司槓桿率升高，因此最近市場對一系列大宗交易的反應不佳。」

由於英國可能脫歐，加上德國經濟放緩，歐洲的有關併購活動也減少，交易量從去年的 5670 億美元降至 2020 年的 4270 億美元。

報告指出：「收購意願顯著下降，更糟的是，歐洲各國政府在 2019 年大幅提高了監管審查力度。」

歐盟的反托拉斯官員在 6 月阻止了印度塔塔鋼鐵 (Tata Steel) 的歐洲業務和德國 Thyssenkrupp TKA 的合併計劃，指該合併計劃會降低汽車和包裝產業特殊鋼材供應的競爭性。4 個月前，儘管法國和德國進行了強烈的遊說，它還是阻止了德國火車製造商西門子和法國火車製造商阿爾斯通 (Alstom) 的合併。

然而，對所有投資人來說，前景並非全然悲觀。波動的全球市場將為私募股權帶來福音，因為它們將利用積累的創紀錄資本來籌集資金。根據數據提供商 Preqin 的數據，全球私募市場基金的現金儲備為 2.1 兆美元。

全球 IPO 市場將繼續低迷。預計 IPO 收益將下降 23%，從 2019 年的 1520 億美元降至 2020 年的 1160 億美元。