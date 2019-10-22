〈每日外資外匯觀點〉脫歐案再送英國議會表決 英鎊準備衝關1.3

週二 (22 日) 英國議會將對英國脫歐法案舉行投票，英鎊再度面臨考驗，前一交易日衝破 1.3 後回檔，準備再次攻堅 ；美國總統川普週一 (21 日) 對美中貿易協議發表樂觀言論，預期第二階段協議要比第一階段來得順利，美元指數維持在 97.3 附近小幅震盪。

英國政府預計在 10 月 24 日前完成脫歐相關法案在國會過關，據英國媒體報導，假如英國首相強森本週不能讓脫歐協議過關，預期歐盟將會把英國脫歐期限再推遲至 2020 年 2 月。

法國興業銀行的研究報告指出，英國議會最終可能會通過脫歐協議，英鎊兌美元有望上漲至 1.32。

瑞銀則認為英國議會週二較有可能否決脫歐協議，果真如此，英國延後脫歐及舉行大選，但仍看好英鎊將在 1.26-1.32 區間震盪；倘若方案順利過關，英鎊則將挑戰 1.35。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

英國下議院議長伯考 (John Bercow) 則拒絕對就脫歐協議再次投票的請求，他表示，就英國脫歐協議投票一事，週二的動議與週六的動議在本質上是一樣的。

但伯考也指出，如果此次議會投票能得到足夠票數，英國政府仍有機會在 10 月 31 日脫歐期限前讓議會通過退歐協議。

CMC Markets 首席市場策略師 Michael Hewson 表示表示，伯考的說法並非意料之外，但短期內英國無協議脫歐的風險已經降低，這也是英鎊本周能夠在高檔持穩的原因。

EurizonSLJ 宏觀對沖基金經理 Stephen Jen 預計英鎊未來幾天將在 1.33-1.36 區間震盪，但若要突破 1.4，則要取決於英國與歐盟未來的協議，以及英國本身的經濟策略。