〈再生循環經濟〉永豐餘全台最大沼氣發電啟用 明年Q3完工供近萬戶家庭用電

永豐餘集團 (1907-TW) 董事長何壽川今 (24) 日宣布，永豐餘新屋廠正式啟用全台最大的沼氣發電系統，第三套發電系統 2020 年第 3 季完工後，屆時年發電量將達 3200 萬度，可供台灣近 1 萬戶家庭用電。

何壽川表示，1924 年，永豐餘創辦人、也是何壽川父親何傳，創辦永豐餘時以農業貿易起家，在初創生產事業時，便運用農業廢棄物的甘蔗渣來造紙，永豐餘的「循環經濟」就此展開。時至今日，永豐餘在生產的同時，仍不斷同步思考碳、水、紙、再生能源等四大循環，期望所有資源都能不斷地循環利用，甚至透過技術加值轉化，提升資源運用效率及價值，朝「零廢棄」全循環邁進，成為國內完整再生循環經濟之典範。

何壽川進一步表示，歷時五年努力，永豐餘新屋廠今天正式啟用全台最大的沼氣發電系統，何壽川表示，新屋廠每天的沼氣產量為 28000 立方米，甲烷純度達到 80%，發電效率為 40%，三項指標均為台灣業界領先。目前新屋廠沼氣發電已設有兩套容量共計 2400kW 的發電系統，第三套容量 1560kW 的發電系統，預計 2020 年第 3 季完工，屆時年發電量將達 3200 萬度，可供台灣近 1 萬戶家庭用電。

永豐餘表示，新屋廠自 2014 年開始規劃配合 3 號機組的厭氧循環系統；2015 年動工並完成試車測試；2018 年完成發電系統；2019 年 6 月正式併網。

依永豐餘董事長何奕達表示，新屋廠沼氣發電系統全程以微生物分解、發酵、環境友善進行設計。在沼氣純化脫硫製程，為避免傳統化學除硫對環境造成的額外污染負荷，也採用先進的生物脫硫方式。利用獨門微生物技術培養與管理的生物菌，在其中扮演了非常關鍵的角色。

獨門科技菌種培育 沼氣產製效能提升 200 倍

何奕達進一步表示，沼氣發電的原理，是將製程排放水的有機物轉換成沼氣（甲烷），甲烷經過內燃機轉變熱能，推動發電機，產生電能。由於紙廠運作的排放水中具有大量的有機物質，經由厭氧菌分解就可以形成沼氣。

永豐餘新屋廠透過科技化的厭氧菌種培育技術，將事業廢棄物轉換成可供發電的沼氣，甲烷濃度可達到 80%，直追號稱「最潔淨能源」的天然氣；且永豐餘的發酵產氣效率優異，從製程排放水送進厭氧反應槽起算到產生沼氣，只需要 4 小時，遠高於過去養殖、廚餘原料需要 20~35 天產生沼氣，效率提升近 200 倍。

永豐餘解釋，之所以能創造高效率沼電，在於運用智慧科技培育六種優質厭氧菌，並針對其溫度、酸鹼值等環境變數控管，有效提高厭氧菌分解效能。目前新屋廠所培育的科技菌種，已獲得食品製造加工業等同樣具備厭氧生物處理系統的企業大量採購，同時也接獲印尼等跨國企業訂單。未來，新屋廠除自身的沼氣供電，還能將獨門科技菌種輸出給其他沼氣電廠使用，全面提升台灣沼氣發電的整體效能。

永豐餘新屋廠透過科技化的厭氧菌種培育技術，以及廠區能源循環的智慧管理系統，可將沼氣發電的能量轉換率提升至 40% 以上，能量轉換效率遠超過風力、太陽能等再生能源。

據全球生物厭氧技術先驅的荷蘭帕克公司 (PAQUES) 統計，全亞洲共有約 500 餘座厭氧沼氣廠，而沼氣轉化率能達到新屋廠等級者僅有 9 座，永豐餘新屋廠無疑已躋身亞洲頂尖水準之列。

