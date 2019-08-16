康那香下半年推新品 營運轉機可期

不織布產品業者康那香 (9919-TW) 已獲經濟部投資台灣事務審議通過，將在台南市投資 17 億元擴建新廠，以目前規劃投資進度來看，在中國與台灣的營運佈局，都陸續取得進展，且下半年也將推出新品，營運轉機可期。

康那香主管指出，下半年上海廠以 OEM 方式，推出口袋型女性衛生棉產品，在市場銷售暢旺，有助於下半年營運走揚，而投資 3000 萬美元的揚州廠正在興建，預計 2021 年 9 月投入量產。

台灣營運部分，康那香除現有台南佳里廠外，董事會通過台南口寮廠第三期投資案，預計投資金額達 17 億元，未來營運重心除衛材類產品，將聚焦高階不織布產品應用，此一投資案也獲經濟部投資台灣事務所審議通過，未來將可獲融資利息補貼及其他優惠。

康那香回台投資案著重不織布醫材市場，由於目前醫材產品營收貢獻小，未來盼能擴大整體營運占比，應用範圍除評估手術衣及床單領域，也會將電子擦拭布與人工皮革，列為發展選項。

在現有產品線方面，康那香預估今年下半年，規劃推出新產品系列，可望在整體銷售上，持續挹注營運動能。

康那香今年第 2 季因出貨產品組合因素出現虧損，第 2 季營收 9.08 億元，毛利率 15.06%；稅後虧損 1433 萬元，每股虧損 0.07 元。上半年營收 19.32 億元，毛利率 15.63%；稅後純益為 217 萬元，每股純益為 0.01 元。