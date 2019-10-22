康那香擬12月補選3席董事 統一將重新取得2席

不織布產品業者康那香 (9919-TW) 將於 12 月召開股東會，並補選 3 席董事，依規劃，統一 (1216-TW) 集團預計將重新掌握康那香 2 席董事席次，維持董事會穩定，至於基本面上，康那香今年第 1 季及第 3 季營收都站上 10 億元，公司目前密切注意第 4 季中國市場消費力提升，對業績挹注程度。

統一集團原以旗下統一國際開發公司持有康那香普通股約 4 萬張，持股比例 2 成，統一企業在組織投資架構的調整下，由統一國際開發請辭在康那香原有的 2 席董事後，昨日完成股權移轉，將對持有康那香的 3808 萬 9 千股，作價移轉給新設的康曜投資，並已完成移轉。

在康那香董事會部分，統一國際開發請辭康那香原有的 2 席董事，另一席董事戴華錫逝世出缺，造成董事缺額達 3 分之 1，康那香擬訂 12 月召開股東會補選 3 席董事，統一集團可望重新取得 2 席董事。

康那香將於明年股東會進行董事全面改選。

康那香已獲經濟部投資台灣事務審議通過，將在台南市投資 17 億元擴建新廠，以目前投資規劃進度來看，中國與台灣的營運佈局都將陸續有進展，下半年也將推出新品，營運轉機可期。

康那香主管指出，下半年上海廠將以 OEM 方式，推出口袋型女性衛生棉產品，由於市場銷售暢旺，有助下半年營運走揚，而投資 3000 萬美元的揚州廠正在興建，預計 2021 年 9 月投入量產。

台灣營運部分，康那香除現有台南佳里廠，董事會通過台南口寮廠第三期投資案，預計投資金額達 17 億元，未來營運重心除衛材類產品，將聚焦高階不織布產品應用，此投資案也獲經濟部投資台灣事務所審議通過，未來將可獲融資利息補貼及其他優惠。

康那香回台投資案著重不織布醫材市場，由於目前醫材產品營收貢獻小，未來盼能擴大整體營運占比，應用範圍除評估手術衣及床單領域，也會將電子擦拭布與人工皮革，列為發展選項。

康那香今年第 2 季因出貨產品組合因素出現虧損，稅後虧損 1433 萬元，每股虧損 0.07 元，上半年稅後純益為 217 萬元，每股純益為 0.01 元。