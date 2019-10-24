英特爾怒了！向Fortress提起反托拉斯法訴訟

美國半導體龍頭大廠英特爾 (INTC-US) 針對軟銀集團 SBG(9984-JP) 旗下投資公司大肆收購專利權，並陸續對高科技公司提起訴訟一事，向加州北部地區的聯邦地方法院提起了反托拉斯法訴訟。

(圖片：Investing.com)

這回遭到英特爾提訴的公司，是軟銀集團在 2017 年以 33 億美元代價併購的投資管理公司「Fortress Investment Group」。截至目前，Fortress 共收購了上千件的美國高科技相關專利。

根據訴狀內容，Fortress 公司本身及其相關企業認為，英特爾在 2011 年之後所生產的處理器，都對他們從恩智浦 (NXPI-US) 所獲得的專利造成侵權，因而據此提出了侵權訴訟。

而在英特爾方面，則以「為了終止 Fortress 及該公司所有或持有經營權之企業，在反競爭方面的專利侵略，因而才提起這回的訴訟」，為他們的立場作出說明。

軟銀集團在面對《路透社》的採訪時，並未對此作出評論。而 Fortress 的常務董事 Gordon Runté 則在聲明中提到「對本公司的商業行為和法律立場充滿自信，雖然認為對此次訴訟毫無價值，在有關訴訟的詳細方面不作評論」，對這次英特爾所提出的反托拉斯法訴訟作出了回應。