熱錢派對不散 輪流擔綱主秀 特斯拉概念股接棒?

台股外資熱錢派對不散，即使 11270 點關卡未能一舉站穩，但指數仍力守 5 日均線之上，多頭緊抓強勢控盤權。如盤勢維持高檔震盪，多頭大軍只要能維持在 11200 點之上紮營，盤面可望轉為輪動，由低基期個股接棒表現。除了蘋果概念股外，特斯拉財報超出預期轉盈，相關概念股是否有接棒機會? 關鍵點位仍為 11212、11246 與 11270 點。

台股能否站穩 11270 點，更上層樓? 盤勢即使震盪，只要能站穩 11246 點，多頭仍隨時有發動攻勢，繼續衝高的企圖。11270 點如能站穩，多頭目標將續往 11300 點整數關卡挺進，站穩 11328 點，才正式收復 11300 關卡城池。但如多頭大軍在此調整步伐，需留意 11212 點，11212 點為 11200 點前哨站，只要守穩，多頭還是可繼續開派對，除非棄守 11188 點，攻勢才有降溫疑慮。

盤勢昨日雖見到高檔獲利調節賣壓，但收盤仍穩在 5 日均線之上，多頭本波攻勢仍在進行中。隨美股企業財報陸續公布，不過盤面訊息部分，則略見分歧，德儀領軍半導體走軟，但特斯拉公布的財報，意外轉盈，恐也將牽動台股各族群表現。投資人需留意個股位階，相對位階較低，但屬多方疆域個股，將有輪動機會。

而在指數部分，外資助攻下，鴻海完成填權，外資是否繼續力挺? 或轉向其他位階較低個股? 台積電能否續攻? 或轉由大立光帶隊? 或外資再找其他權值股點火? 權值股部分，仍需明確的領頭羊指標，多頭大軍才不至於自亂陣腳。訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)